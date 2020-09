SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 4 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité aujourd'hui la coopérative Exceldor à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec, pour annoncer un certain nombre des projets initiaux financés par le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars.

Le Fonds d'urgence pour la transformation est axé sur les projets qui aideront les entreprises à répondre aux besoins en matière de santé et de sécurité qui sont urgents pour les travailleurs des secteurs agroalimentaires subissant les répercussions de la COVID-19 et vise particulièrement à aider les établissements de transformation de la viande.

À l'échelle nationale, 32 projets au total ont été approuvés jusqu'ici, ce qui représente un financement pouvant atteindre 10,54 millions de dollars. Ce financement aide les entreprises à acheter de l'équipement de protection individuelle réutilisable, des stations de lavage des mains et des écrans protecteurs, à modifier les lignes de production pour permettre la distanciation physique, à élaborer des formations supplémentaires et à adopter d'autres mesures nécessaires pour protéger les employés contre la COVID-19. Tous les projets restants sont en cours d'évaluation et seront achevés au cours des prochaines semaines.

La ministre Bibeau a fait cette annonce pendant sa visite des installations de la coopérative Exceldor, qui a obtenu un financement pouvant atteindre 262 500 $ afin d'acheter de l'équipement de protection individuelle (EPI) et d'installer du matériel pour assurer l'éloignement physique de ses travailleurs.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour assurer le bien-être des travailleurs essentiels dans les usines de transformation des aliments aux quatre coins du Canada tout en renforçant la résilience de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« Les travailleurs du secteur agroalimentaire, en particulier ceux qui travaillent dans la transformation de la viande, ont fait face à de nombreux défis durant cette pandémie, et le gouvernement est là pour les soutenir. Il est primordial d'assurer la sécurité de ces travailleurs essentiels pour continuer d'offrir des aliments salubres et de grande qualité à l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« Le soutien annoncé par le gouvernement fédéral aujourd'hui était attendu et est très apprécié. Malgré les nombreux défis liés à la COVID-19 au cours des derniers mois, nous sommes parvenus à rester debout pour continuer de nourrir les Canadiens et les Canadiennes. J'aimerais remercier tous nos employés qui prennent leur travail à cœur et qui demeurent en poste en dépit des circonstances. Nous maintenons notre engagement à offrir un milieu de travail adapté aux conditions de pandémie actuelles et à protéger ainsi la santé de nos employés. »

- René Proulx, président-directeur général, coopérative Exceldor

Faits en bref

Le Fonds d'urgence pour la transformation aidera les transformateurs d'aliments à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille en cette pandémie de COVID-19. Il leur permettra également d'améliorer leurs installations, en plus de contribuer à renforcer la filière alimentaire du Canada .

. Au Québec, un total de sept transformateurs alimentaires ont vu leur projet approuvé jusqu'ici, ce qui représente un financement pouvant atteindre 1,8 million de dollars pour soutenir leurs efforts en vue de protéger leurs employés. Ces entreprises sont : Exceldor, Sunnymel Limited Partnership, Breton Tradition 1944, Oly-Robi Transformation s.e.c., Saputo Produits Laitiers Canada, Serres Toundra Inc. et Montpak International.

La coopérative québécoise Exceldor rassemble 400 producteurs agricoles qui s'efforcent d'offrir des produits de volaille de qualité. La coopérative Exceldor compte plus de 3 450 employés au Canada .

. Cette annonce s'ajoute aux autres mesures que nous avons adoptées pour conserver la force de la main-d'œuvre agricole canadienne, y compris :

Exemptions de voyage pour tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des produits de la mer.



Financement de 50 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs migrants dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la production des aliments en aidant le secteur de la transformation à assumer les coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada .

. Des investissements additionnels de 58,6 millions de dollars ont été annoncés le 31 juillet 2020 en vue de renforcer les mesures de soutien et de protection visant les travailleurs migrants dans les exploitations touchées par des éclosions de COVID-19.

Liens additionnels

