Assouplissement des mesures sanitaires en zone jaune : précisions pour l'industrie touristique

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du premier ministre, M. François Legault, concernant l'assouplissement de certaines mesures sanitaires à compter du 26 mars, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, apporte des précisions sur les autorisations et directives de la Santé publique qui s'appliquent à l'industrie touristique.

Assouplissements en zone jaune

Pour les régions qui passeront au palier de préalerte (zone jaune), soit les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, les assouplissements supplémentaires suivants s'appliqueront :

les occupants d'au plus deux résidences privées pourront se trouver dans la même unité d'un établissement d'hébergement touristique, incluant les auberges de jeunesse;

certains lieux actuellement fermés pourront rouvrir et certaines activités pourront reprendre, notamment les activités intérieures des sites thématiques, les centres et parcs d'attraction ou encore les centres récréatifs. Ces lieux sont tenus d'admettre uniquement les clients provenant d'une région au palier d'alerte identique ou inférieur (zones jaunes ou vertes). Ils devront aussi tenir un registre de leur clientèle. Ces réouvertures sont conditionnelles à la capacité de chaque lieu d'assurer le respect des mesures et de la distanciation.

Rappelons que les déplacements non essentiels entre les régions ne sont pas recommandés. Si une personne doit se déplacer dans une région au palier d'alerte différent de sa région de résidence, les règles qui doivent être suivies par la personne qui se déplace sont celles de la zone la plus stricte (entre celle où elle se trouve et celle de sa résidence).

Les entreprises touristiques doivent continuer de se référer aux consignes sanitaires de leur secteur afin d'adapter leur environnement et leurs façons de faire pour assurer un cadre sain et sécuritaire à leur personnel ainsi qu'à la clientèle.

Citation :

« Je suis très heureuse de ces nouveaux assouplissements qui nous rapprochent encore un peu plus d'une reprise pleine et entière des activités touristiques, et qui feront le plus grand bien aux entreprises concernées. Comme cette pandémie nous a appris que la situation peut changer rapidement, j'invite la clientèle et l'ensemble du personnel des entreprises à demeurer vigilants et à respecter les mesures sanitaires en vigueur dans leur région. Même en zone jaune, la santé doit demeurer notre priorité. Je suis convaincue que la population saura faire preuve de prudence pour le bien de tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

