TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - RBC et Epilogue Wills s'associent pour offrir aux Canadiens qui ont besoin de services de planification successorale de base une option abordable de rédaction de testament exécutoire en ligne. L'association, annoncée en ce mois de la promotion du testament en Ontario, s'inscrit dans la volonté constante de RBC d'offrir aux particuliers et aux familles des solutions modernes et novatrices de planification successorale adaptées à leurs besoins.

Selon un sondage de l'Angus Reid Institute, 51 % des Canadiens n'ont pas de testament, alors que cette proportion s'élève à 88 % chez les 27 à 34 ans d'après les conclusions d'une étude de LawPRO. Les jeunes Canadiens présument souvent qu'il n'est pas nécessaire à leur âge de faire leur testament. Le testament donne pourtant l'assurance que les volontés et les intentions de son auteur sont consignées et respectées.

« Le nombre de Canadiens sans testament, surtout dans la tranche des moins de 35 ans, montre vraiment qu'il s'agit d'un des nombreux domaines dans lesquels nous pouvons aider les Canadiens à planifier leur avenir et à le protéger, a déclaré Rick Lowes, vice-président, Stratégie, Épargne et placements des particuliers, RBC. Notre association avec Epilogue Wills permet aux Canadiens ayant besoin de services testamentaires de base de planifier leur succession en bonne et due forme et d'avoir l'esprit tranquille. En leur offrant la possibilité de le faire en ligne, nous rendons le processus le plus commode possible. »

Rédiger un testament en ligne sur le site d'Epilogue s'effectue en une vingtaine de minutes dans le confort de son foyer. Les utilisateurs répondent à des questions sur leur situation et leurs volontés et suivent les instructions sur la signature qui y figurent afin d'obtenir un testament exécutoire. Ils ont accès tout au long du processus à des ressources de RBC Trust Royal sur des sujets pertinents en matière de planification successorale.

RBC Ampli, appli gratuite assortie de remise en argent, prévoit offrir ce service à ses utilisateurs.

« Epilogue a été fondée par des conseillers juridiques en planification successorale qui sont d'avis que les testaments en ligne ne sont pas une solution universelle, mais qu'ils peuvent être une bonne option pour ceux qui ont besoin de services de planification de base, a précisé Leanne Kaufman, présidente et chef de la direction, RBC Trust Royal. Pour les successions simples, ce service nous apparaît comme un moyen de démocratiser la planification successorale et d'encourager ceux qui éviteraient autrement de le faire à rédiger leur testament pour mettre leurs affaires en ordre et épargner à leurs proches les difficultés que pose le règlement d'une succession non testamentaire. »

« À titre de conseillers juridiques en planification fiscale et successorale, nous savons à quel point il est important pour les Canadiens de disposer d'un testament à jour, a expliqué Daniel Goldgut, cofondateur et chef de la direction, Epilogue Wills. Nous savons aussi que le temps et l'argent ont généralement eu pour effet jusqu'ici de les dissuader de rédiger leur testament. Notre association avec RBC nous permet d'aider des millions de Canadiens à se renseigner sur la planification successorale, à planifier leur avenir et à constituer l'héritage qu'ils souhaitent. »

Aperçu d'Epilogue

Epilogue offre aux Canadiens une option simple, rapide et abordable pour rédiger en ligne leur testament et d'autres documents importants de planification successorale sans quitter le confort de leur foyer ou devoir se rendre dans un cabinet de conseillers juridiques. Fondée par deux conseillers juridiques en planification successorale, la plateforme inégalée de planification successorale d'Epilogue aide les clients tout au long du processus de rédaction testamentaire et par la suite. Lorsque leur situation change (ce qui se produit inévitablement), les clients d'Epilogue peuvent facilement ouvrir une session et modifier leurs documents de planification en accédant simplement à leur tableau de bord. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site epiloguewills.com (en anglais).

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

