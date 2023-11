Assistez à la cérémonie virtuelle du Prix À part entière 2023

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vous invite à assister à la cérémonie virtuelle de la huitième édition du Prix À part entière.

Monsieur Stéphane Laporte (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec) Madame Ève-Marie Lortie (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Cette cérémonie sera animée par madame Ève-Marie Lortie et diffusée en direct sur une plateforme de webdiffusion, le 5 décembre prochain, à 15 h. La cérémonie, d'une durée d'environ une heure, mettra en valeur les personnes et les organisations qui se sont particulièrement démarquées afin d'accroître la participation sociale des personnes handicapées. Vous aurez également l'occasion d'y découvrir le tout premier lauréat du Prix Laurette-Champigny-Robillard qui vise à rendre hommage à une personne handicapée qui a eu un parcours exceptionnel et exemplaire.

Monsieur Stéphane Laporte, porte-parole du Prix, sera présent à la cérémonie. Le ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant ainsi que la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, madame Kateri Champagne Jourdain, auront le privilège d'y dévoiler les lauréates et lauréats.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Web de l'Office pour avoir la chance d'assister en direct à cette importante cérémonie de remise de prix.

Plus nous serons nombreux à être sensibilisés à l'importance de réduire les obstacles que vivent les personnes handicapées, plus nous serons nombreux à poser des gestes en ce sens.

Lien connexe :

Pour connaître les finalistes de la présente édition du Prix :

Finalistes du Prix À part entière 2023 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Sources :



Pour renseignements Marie-Pierre Beaulieu-Savard Agente d'information Office des personnes handicapées du Québec 1 866 680-1930, poste 18610 Communications et entrevues Roy & Turner Communications Sandrine Ouellet Coordonnatrice Bureau : 1 514 844-9678, poste 211 Mobile : 1 514 560-0148 [email protected]



SOURCE Office des personnes handicapées du Québec