Assises virtuelles 2021 de l'UMQ - Le monde municipal : sur tous les fronts!

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les 99ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'ouvriront dès demain, pour la toute première fois en format virtuel. Ce rendez-vous annuel phare pour le milieu municipal, qui se tiendra sur le thème « Le monde municipal : sur tous les fronts! », réunira plus de 600 déléguées et délégués - élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires - de toutes les régions du Québec.

L'événement prendra une couleur particulière cette année, dans un contexte où les municipalités doivent toujours composer avec les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et alors que les citoyennes et citoyens devront se rendre aux urnes dans l'ensemble des municipalités québécoises en novembre prochain.

« Je suis particulièrement honoré d'arriver à la présidence de l'UMQ dans une période où en dépit de la crise, nos municipalités et nos régions ont devant elles tant d'opportunités. Les Assises 2021 permettront à mes collègues et moi, bien qu'éloignés physiquement, de nous réunir virtuellement afin de faire le point et de définir nos priorités d'action par rapport aux grands chantiers qui attendent le milieu municipal au cours des prochains mois, dont les changements climatiques, la relance économique et la diversité et l'inclusion sociale », a déclaré monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« En regardant la dernière année mouvementée que nous avons eu à traverser collectivement, je suis très fière de ce que mes collègues et moi avons réalisé. Dès le jour 1 de la pandémie, les élues et élus municipaux ont fait preuve d'unité et de solidarité. Nos équipes municipales et nous sommes intervenus sur le terrain pour soutenir nos communautés et entreprises affectées par la crise et porter les préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens auprès des autorités. Je quitte la présidence de l'Union avec le sentiment du devoir accompli et je souhaite le meilleur succès possible à notre nouveau président dans la réalisation de son mandat », a ajouté la présidente ex-officio de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Les membres de la Commission des Assises 2021 ont voulu faire preuve d'audace et d'ingéniosité et ont travaillé très fort au cours des derniers mois pour offrir aux déléguées et délégués un rendez-vous virtuel de très haut calibre, reposant sur plus de 15 heures de conférences, tribunes et ateliers en ligne. Supportées par l'expertise de l'équipe de Connexion.TV, une plateforme de diffusion numérique 100 % québécoise, les Assises 2021 offriront aux participantes et aux participants une expérience événementielle unique et de qualité supérieure, presque similaire aux dernières éditions des assises annuelles en présentiel », a conclu la présidente de la Commission des Assises 2021 et mairesse de Magog, madame Vicki-May Hamm.

Une tribune de choix pour plusieurs personnalités

Pour ce grand rendez-vous annuel des élues et élus municipaux, l'UMQ recevra des invités de marque, dont le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, les cheffes et chefs des principaux partis d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec et à la Chambre des communes, l'économiste et président-fondateur de la firme Léger, monsieur Jean-Marc Léger, la psychologue et conférencière Rose-Marie Charest, ainsi que plusieurs spécialistes et personnalités publiques.

Les jeunes et les femmes au cœur des assises

Comme chaque année, les jeunes et les femmes sont à l'honneur avec une tribune Femmes et gouvernance locale, la remise du Prix Francine-Ruest-Jutras, du prix Personnalité de la relève municipale et une bourse à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. La Commission des jeunes élus et élues de l'UMQ profitera également des Assises 2021 pour tenir son assemblée générale annuelle.

Les ateliers politiques

Plusieurs sujets seront abordés lors de différents ateliers politiques cette année : économie, patrimoine, acceptabilité sociale, changements climatiques, virage numérique, écofiscalité, gestion de crise, bref, il y en a pour tous les goûts!

L'innovation municipale au rendez-vous

Les assises annuelles de l'UMQ sont aussi l'occasion de découvrir des projets municipaux innovants d'un peu partout au Québec, alors que 33 projets sont finalistes pour le mérite Ovation municipale, dont neuf pour les prix spéciaux Résilience innovation en lien avec la pandémie.

Les Assises 2021 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

