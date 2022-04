Assises du tourisme 2022 : planifier la croissance à l'aube du changement

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les participants aux Assises du tourisme 2022, qui se tiendront le 5 mai au Château Frontenac sur le thème Incarnons le changement, auront droit à un programme riche et axé sur le retour à la croissance de l'industrie.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est très fière d'en dévoiler les détails aujourd'hui.

La journée, animée par Pierre-Yves Lord, permettra d'aborder des sujets incontournables pour une industrie en pleine transformation : tourisme responsable et durable, main-d'œuvre, innovation et gestion du changement feront partie des thèmes phares de l'événement.

En matinée, des personnalités inspirantes, dont le célèbre entrepreneur Mitch Garber et le conférencier Jean David, livreront leur approche face aux différents virages qu'ils ont dû entreprendre au cours de leur carrière pour continuer d'évoluer et de se démarquer. Une discussion avec des panélistes, dont Karine Awashish, co-fondatrice et membre travailleur de la Coop Nitaskinan, conclura l'avant-midi. Il s'agira d'une occasion unique d'échanger au sujet des moyens pour favoriser l'innovation au sein des entreprises et des organismes.

L'après-midi fera place à des ateliers concrets visant à présenter des mesures proposées par le Ministère pour soutenir les entreprises dans leur transition vers un tourisme plus responsable et durable et pour renforcer l'attractivité de la destination. Parmi les intervenants qui prendront part aux ateliers et aux échanges, nommons entre autres Jessy Baron, sous-ministre adjoint à la prospective, aux politiques et à la performance partenariale au ministère du Tourisme; Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT); et Stéphanie Fissette, collaboratrice du CQRHT, formatrice et conseillère en ressources humaines agréée.

Citation :

« L'activité touristique reprend à vitesse grand V dans un contexte de transformation profonde. Nous avons à effectuer des virages importants pour nous adapter à de nouvelles réalités, tout en demeurant fidèles à ce qui fait du Québec une destination unique. Les Assises du tourisme seront un moment décisif de rassemblement durant lequel on tracera, ensemble, la trajectoire des prochaines années et du retour à la croissance. Je suis très heureuse de voir qu'on est tous mobilisés pour que le Québec touristique se démarque comme jamais auparavant, auprès de la population québécoise comme des clientèles internationales. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les billets sont en vente à www.assisesdutourisme.com . Les places sont limitées.

Les Assises du tourisme sont un événement du ministère du Tourisme, organisé en partenariat avec l'Alliance de l'industrie touristique.

