Assises 2025 - Des municipalités se distinguent lors de la 20e édition du mérite Ovation municipale

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée le 16 mai à Québec en clôture des Assises 2025, les 11 projets lauréats de la 20e édition du mérite Ovation municipale.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Douze prix ont été remis au total en 2025 :

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Québec

Bibliothèque Gabrielle-Roy

Prix Coup de cœur du jury

Ville de Saint-Raymond

Un nouveau bâtiment pour l'organisme SOS Accueil

Prix Votre Coup de cœur

Ville de Beloeil

Beloeil en eaux-vives

Prix Avenir Climat

Ville de Mirabel

Le Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, joyau dynamique de Mirabel

Administration municipale

MRC des Laurentides

Fiducie de logements abordables

Concertation et collaboration

Régies intermunicipales de l'énergie Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, MRC Montmagny, MRC l'Islet

Alliance de l'énergie de l'Est

Équipements collectifs

Ville de Beloeil

Beloeil en eaux-vives

Culture et loisirs

Ville de Vaudreuil-Dorion

Camp Franco-Fun

Démocratie locale

MRC de Rimouski-Neigette

Citoyens en action pour leur développement

Sécurité publique

Ville de Gatineau

Rebâtir demain tous ensemble

Urbanisme, aménagement

Ville de Laval

Immeubles Val-Martin

Vitalité économique

Ville de Saint-Eustache

L'innovation agricole en réponse aux défis

Les photos de la remise de prix sont disponibles en ligne.

Le jury de l'édition 2025 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

Mme Chantal Deschamps , présidente du jury du mérite Ovation municipale, membre honoraire 2023 et ancienne mairesse de Repentigny ;

, présidente du jury du mérite Ovation municipale, membre honoraire ancienne mairesse de ; M. Michel Adrien , ancien maire de Mont-Laurier ;

, ancien maire de ; M. Gérard Beaudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal;

M. Dany Fougères, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, historien et PhD en études urbaines;

Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et ex sous-ministre;

Mme Florence Junca-Adenot , professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal;

, professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal; M. Richard G. Shearmur , directeur et professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill;

, directeur et professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill; M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.

Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 30 ans

M. Luc Brisebois

Maire- Mont-Tremblant

M. Jean- Guy Cournoyer

Conseiller municipal - Saint-Joseph-de-Sorel

M. Joe Falci

Conseiller municipal - Charlemagne

M. Gilles Lavoie

Conseiller municipal - Mont-Joli

M. Serge Simard

Conseiller municipal et maire suppléant - Beaupré

M. Luc Vézina

Conseiller municipal - Sainte-Thérèse

Hommage aux 20 ans

M. Antoine Assaf

Conseiller municipal - Brossard

M. Alain Beaudin

Conseiller municipal - Windsor

Mme. Lucie Bisson

Conseillère municipale - Sainte-Julie

M. Michel Bissonnet

Maire - Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal)

M. Paul Bissonnette

Conseiller municipal - Pointe-Claire

M. Vincent Chatel

Conseiller municipal - Candiac

Mme Marie-Claude Collin

Conseillère municipale - Blainville

Mme Brigitte Collin

Conseillère municipale - Varennes

M. Alexandre Côté

Conseiller municipal - Victoriaville

Mme Manon Cyr

Mairesse - Chibougamau

M. Joé Deslauriers

Maire - Saint-Donat

M. Normand Dyotte

Maire - Candiac

M. Denis Dubé

Conseiller municipal - Mont-Joli

Mme Martine Giroux

Conseillère municipale - Boischatel

M. Daniel Goyer

Conseiller municipal - St-Eustache

M. Yves Grondin

Maire adjoint et conseiller municipal - Drummondville

Mme Ann Jeffrey

Conseillère municipale - Lévis

M. Jean-Pierre Labonté

Conseiller municipal - Mont-Joli

M. Michel Lauzon

Conseiller municipal - Mirabel

M. Mario Leclerc

Conseiller municipal - Windsor

M. Steve Leclerc

Conseiller municipal - La Pocatière

M. Luc Martel

Maire - La Tuque

Mme Josée Ossio

Conseillère municipale - L'Ancienne-Lorette

M. Rémi Pelletier

Conseiller municipal - Saint-Pascal

M. Yvon Pepin

Conseiller municipal - Cowansville

M. Francois Robillard

Maire - Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Mme Sylvie Turgeon

Conseillère municipale - Rouyn-Noranda

M. Kevin Vocino

Conseiller municipal - Candiac

M. Éric Westram

Maire - Rosemère

Les 104e assises annuelles de l'UMQ à Québec en 2026

L'UMQ a enfin profité de l'occasion pour annoncer que ses 104e assises annuelles auront lieu au Centre des congrès de Québec du 13 au 15 mai 2026. La Commission des Assises 2026 sera coprésidée par Mme Doreen Assaad, mairesse de Brossard et Monsieur François Robillard, maire de Sainte-Marthe sur le Lac.

