Assises 2025 de l'UMQ - L'événement phare des gouvernements de proximité

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Sous le thème « Nous sommes », les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se tiendront du 14 au 16 mai au Centre des congrès de Québec. Cet événement incontournable pour le monde municipal sera coprésidé par Mme Geneviève Dubois, 2e vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet, et Mme Christine Poirier, conseillère municipale à la ville de Laval. Plus de 1 500 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec se réuniront pour cette occasion.

Les Assises 2025 représentent un moment clé pour le milieu municipal, offrant une plateforme unique pour discuter des enjeux actuels et futurs. La Commission des Assises 2025 a préparé une programmation riche et inspirante, comprenant plus d'une douzaine de conférences et tribunes sur des sujets prioritaires pour les municipalités.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2025 doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

La voix des gouvernements de proximité

