Assises 2025 de l'UMQ - Des personnalités du milieu municipal se distinguent

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion des Assises annuelles, qui se déroulent cette semaine à Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré différentes personnalités engagées au sein du milieu municipal.

Alexandre Cusson nommé Membre honoraire

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, monsieur Alexandre Cusson s'est vu décerner le titre de Membre honoraire de l'UMQ. Maire de Drummondville de 2013 à 2020 et président de l'UMQ de 2017 à 2019, il s'est distingué par son leadership mobilisateur et ses réalisations marquantes, notamment la conclusion d'un pacte fiscal historique entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Cette prestigieuse distinction souligne l'engagement de personnalités ayant contribué de manière significative à l'avancement des enjeux politiques, sociaux et économiques du monde municipal. L'implication de monsieur Cusson en faveur de l'autonomie des gouvernements de proximité et du rayonnement international des villes a laissé une empreinte sur le paysage municipal québécois. La vidéo de présentation du Membre honoraire 2025 est disponible en ligne.

Caroline Murray, personnalité de la relève municipale de l'année

Le Prix Personnalité de la relève municipale a été décerné à madame Caroline Murray, conseillère municipale de la Ville de Gatineau. Ce prix vise à souligner la contribution d'une élue ou d'un élu municipal de moins de 35 ans s'étant distingué dans sa communauté par son implication ou par une réalisation qui a eu un impact important sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Mme Murray reçoit ce prix pour son leadership, son engagement et son influence positive dans les domaines de l'aménagement, de la mobilité et du patrimoine. Elle incarne une relève inspirante, conciliant vie politique et familiale tout en contribuant activement au développement de sa communauté.

Francine Charles reçoit le Prix Francine-Ruest-Jutras

Madame Francine Charles, conseillère municipale de la Ville de Mirabel s'est vu décerner le Prix Francine-Ruest-Jutras, remis depuis 2013, visant à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale. Mme Charles reçoit cette distinction pour son engagement exemplaire, son leadership rassembleur et ses initiatives marquantes dans sa communauté. Figure inspirante du milieu municipal, elle se distingue par son implication dans la promotion des femmes en politique et par sa capacité à transmettre sa passion et son savoir.

L'UMQ réitère son appui envers la cause des jeunes de la DPJ

Une bourse de 10 000 $ a été remis à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan grâce à l'appui financier de son partenaire, DHC Avocats. Remise annuellement depuis 2009 aux fondations régionales des centres jeunesse, cette bourse permet de soutenir différents projets d'autonomie pour les jeunes sous la protection de la jeunesse, en plus de sensibiliser les élues et élus municipaux aux réalités de ces jeunes.

