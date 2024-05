Assises 2024 - Le milieu municipal se distingue!

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée le 24 mai à Montréal en clôture des Assises 2024, les 10 projets lauréats de la 19e édition du mérite Ovation municipale.

Douze prix ont été remis au total en 2024 :

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Vaudreuil-Dorion

La Genèse, un toit pour toi

Prix Coup de cœur du jury

Ville de Chibougamau

Dans la forêt boréale, les arbres se transforment en bloc appartement. L'histoire inspirante de Chibougamau et son entreprise phare !

Prix Votre Coup de cœur

Ville de Matane

Le parc des Îles : un lieu d'accessibilité et de multidisciplinarité

Prix Avenir Climat

Ville de Québec

Plan d'action en agriculture urbaine : enrichir le champ des possibilités

Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne

Ville de Gatineau

La culture comme levier de développement : démarche de mobilisation dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle politique culturelle

Culture, loisirs et citoyenneté

Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest Carnet

Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures

Ville de Matane

Le parc des Îles : un lieu d'accessibilité et de multidisciplinarité

Financement innovateur et mobilisation des parties prenantes

Ville de Victoriaville Entente de mutualisation des services de gestion de projets d'infrastructures entre une ville et le milieu scolaire, le modèle de Victoriaville

Habitat, logement, équité et diversité

Ville de Québec

Dans ma lentille

Sécurité publique, santé publique et intervention sociale

Ville de Granby

De l'action terrain au forum en itinérance : Un travail de communauté

Urbanisme, aménagement, transport et mobilité

Ville de Gaspé

Capital des pêches maritimes du Québec à Rivière-au-Renard

Vitalité économique

Ville de Trois-Rivières

Un programme innovant pour stimuler la création de services de garde en milieu familial

Le jury de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

Mme Chantal Deschamps , présidente du jury du mérite Ovation municipale, membre honoraire 2023 et ancienne mairesse de Repentigny ;

, ancien maire de ; M. Gérard Beaudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal;

M. Dany Fougères, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, historien et PhD en études urbaines;

Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et ex sous-ministre;

Mme Florence Junca-Adenot , professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal;

, directeur et professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill; M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Depuis la création du concours, plus de 1 000 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 30 ans

Mme Suzanne Dauphin , mairesse de Notre-Dame-des-Prairies

, mairesse de M. Martin Gélinas, conseiller municipal, Ville de Sainte-Catherine

Mme Pauline Lavoie-Dubé, conseillère municipale, Ville de Charlemagne

Mme Nancie Mayer , adjointe de direction aux Affaires juridiques et du Carrefour du capital humain à l'Union des municipalités du Québec

Hommage aux 20 ans

M. Guy Dumoulin , conseiller municipal, Ville de Lévis

Les 103e assises annuelles de l'UMQ de retour à Québec en 2025

L'UMQ a enfin profité de l'occasion pour annoncer que ses 103e assises annuelles auront lieu au Centre des congrès de Québec du 14 au 16 mai 2025. La Commission des Assises 2025 sera coprésidée par Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et Mme Christine Poirier, conseillère à la Ville de Laval.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

