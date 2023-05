Assises 2023 de l'UMQ - Le milieu municipal se distingue!

GATINEAU, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 101e édition de ses assises annuelles, qui se déroulent cette semaine à Gatineau, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré différentes personnalités engagées au sein du milieu municipal.

Chantal Deschamps nommée Membre honoraire de l'UMQ

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, l'UMQ a décerné le titre honorifique de Membre honoraire de l'UMQ à madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny de 1997 à 2021. Rappelons que cette prestigieuse distinction, remise depuis 2001, vise à reconnaître publiquement les actions concrètes de personnalités qui ont épousé la cause de l'UMQ et qui ont fait avancer différents dossiers d'ordre politique, social et économique du monde municipal. La vidéo de présentation du Membre honoraire 2023 est disponible en ligne ici.

Évelyne Beaudin, personnalité de la relève municipale de l'année

L'UMQ a également remis, à cette occasion, son Prix Personnalité de la relève municipale à madame Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke. Rappelons que ce prix vise à souligner la contribution d'une élue ou d'un élu municipal de moins de 35 ans s'étant distingué dans sa communauté par son implication ou par une réalisation qui a eu un impact important sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Lisette Falker reçoit le Prix Francine-Ruest-Jutras

Lors de la tribune Femmes et gouvernance, l'Union a honoré madame Lisette Falker, conseillère à la Ville de Lavaltrie, en lui remettant le Prix Francine-Ruest-Jutras. Rappelons que le Prix Francine-Ruest-Jutras, remis depuis 2013 en collaboration avec Bell, vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

La Division des approvisionnements de la Ville de Chambly reçoit le Prix Coup de Cœur JAM

Dans le cadre de la 11e édition de la Journée des approvisionneurs municipaux (JAM) de l'UMQ, organisée en collaboration avec la Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) et se déroulant en marge des Assises 2023, la Division des approvisionnements de la Ville de Chambly a reçu le Prix Coup de Cœur JAM. Créé en 2017, il vise à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership d'une personne ou d'une organisation dans le développement de la fonction d'approvisionneur municipal.

L'UMQ réitère son appui envers la cause des jeunes de la DPJ

L'Union a aussi remis une bourse de 10 000 $ à la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie, grâce à l'appui financier de son partenaire, DHC Avocats. Remise annuellement depuis 2009 aux fondations régionales des centres jeunesse, cette bourse permet de soutenir différents projets d'autonomie pour les jeunes sous la protection de la jeunesse, en plus de sensibiliser les élues et élus municipaux aux réalités de ces jeunes.

À cette même occasion, l'UMQ a réitéré son appel auprès de l'ensemble des municipalités québécoises afin qu'elles participent à nouveau en grand nombre, en 2023, au Plan municipal d'emplois pour les jeunes sous la protection de la jeunesse. Les déléguées et délégués ont pu visionner une vidéo (disponible en ligne ici), produite en collaboration avec la Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, visant à démystifier le fonctionnement du programme et à mieux comprendre ses retombées positives.

Les Assises 2023 : L'incontournable gouvernement de proximité

La programmation détaillée des Assises 2023 est disponible à lincontournablegouv.evenementumq.ca Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

