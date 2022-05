Assises 2022 de l'UMQ - Municipal d'abord!

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, a présenté la programmation et les grands dossiers politiques à l'ordre du jour des Assises 2022 de l'UMQ, qui s'ouvriront dès demain, dans la Capitale-Nationale. Il était accompagné, pour l'occasion, de monsieur Bruno Marchand, maire de Québec, ville hôtesse des Assises 2022, de madame Cathy Poirier, coprésidente de la Commission des Assises 2022 et mairesse de Percé, et de monsieur Younes Boukala, coprésident de la Commission des Assises 2022 et conseiller de l'arrondissement de Lachine, à Montréal.

Les 100es assises annuelles de l'UMQ se tiendront en effet les 12 et 13 mai prochains, pour la première fois en personne depuis 2019. Ce rendez-vous annuel phare pour le milieu municipal, qui se tiendra sur le thème « Municipal d'abord », réunira plus de 1 500 déléguées et délégués - élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires - de toutes les régions du Québec.

« Cet événement fort attendu est l'occasion de parler des grandes priorités municipales. Nous aurons un Forum sur les changements climatiques. On en parle partout. On ne peut plus développer comme avant. Chaque geste que nous posons au quotidien doit se faire en évaluant les répercussions sur notre climat. Une fois qu'un projet est réalisé, il est difficile de revenir en arrière. Nous avons une grande responsabilité collective. Nous aurons aussi un Forum sur l'habitation, pour parler de la crise du logement et des solutions que nous pouvons mettre de l'avant ensemble. Ce sont deux rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre des assises », a déclaré monsieur Côté.

« Recevoir mes collègues des municipalités du Québec est un véritable honneur pour notre ville. Québec sera l'hôte d'un carrefour d'échanges et de discussions qui porteront la voix de gouvernements de proximité encore plus forts et unis. En plus de développer un réseau riche des expériences de chacune des villes, les Assises 2022 représentent l'événement municipal le plus important pour se rassembler, créer, partager et avancer. Je suis très heureux que toute l'énergie municipale se déplace à Québec, où nous pourrons être de précieux témoins de tout le génie derrière les municipalités de partout au Québec », a ajouté monsieur Marchand.

« La Commission des Assises 2022 a préparé, encore cette année, une programmation riche et diversifiée, avec des personnalités d'envergure et portant sur des enjeux prioritaires qui interpellent au premier chef nos municipalités, d'où le choix du thème de cette année : « Municipal d'abord ». Occupation du territoire, écofiscalité, électrification du transport, rémunération des élues et élus, intimidation sur les médias sociaux, autonomie alimentaire, il y en aura pour tous les goûts! », a indiqué madame Poirier.

« Les Assises 2022 seront également un moment privilégié pour célébrer à nouveau l'innovation et l'excellence de municipalités et d'élues et élus de toutes les régions. Plusieurs prix et distinctions seront ainsi remis pendant l'événement, dont le mérite Ovation municipale, le Prix Francine-Ruest-Jutras, le Prix Personnalité de la Relève municipale, le titre de Membre honoraire et l'Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale. Le soutien à la jeunesse sera également à l'honneur, avec la remise de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises et la remise d'une bourse aux Centres de réadaptation du Nunavik dans le cadre de l'initiative Un pont vers demain. Restez à l'affût! », a renchéri monsieur Boukala.

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements ; Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]