Les deux parties ont signé un protocole d'entente visant à conclure un accord de développement régional en Thaïlande, dans le but d'ouvrir plusieurs hôtels et restaurants Nobu exclusivement avec AWC dans les destinations les plus attrayantes du pays, y compris le tout premier restaurant Nobu de Bangkok. Celui-ci devrait ouvrir à temps pour servir de spectaculaire point de vue au compte à rebours du Nouvel An, à la fin de cette année.

Dès ses débuts, Nobu a créé des expériences inoubliables autour d'aliments exceptionnels. Le nom de Nobu est devenu synonyme de nourriture minimaliste, de design instinctif, des ingrédients les plus raffinés, d'une énergie puissante et d'une passion naturelle pour le service. Chaque hôtel et chaque restaurant s'engage pleinement dans le marché local et offre aux clients un endroit où se détendre et savourer une expérience, le tout dans une atmosphère chargée du sentiment de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. La philosophie de Kokoro - qui vient du mot japonais pour « cœur » - est l'essence de la marque et le lien entre les destinations.

Wallapa Traisorat, cheffe de la direction et présidente d'AWC, a déclaré :

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Nobu, qui est un partenariat parfait entre les marques AWC et Nobu en raison de notre croyance commune dans les offres uniques, la conception et la création d'expériences. D'un point de vue commercial, la mise en service du premier restaurant Nobu en Thaïlande rehaussera la valeur de notre propriété actuelle, Empire Tower, en la transformant en une grande installation polyvalente et en une destination d'expériences de vie au beau milieu du centre-ville de Bangkok. De plus, elle élèvera l'esprit de la capitale thaïlandaise, Bangkok, grâce au caractère unique de Nobu, qui fait de la ville une destination de classe mondiale pour les aliments et les boissons. Notre plan de croissance commun s'étendra à l'avenir à un hôtel sous la marque Nobu, qui présentera une cuisine exquise à chaque repas ainsi qu'un design distinct et intrigant. Tout cela confirme que AWC s'engage à créer de la valeur pour l'industrie touristique, que nous sommes un acteur clé prêt à répondre aux besoins actuels et futurs des touristes du monde entier ainsi que des voyageurs thaïlandais, quel que soit leur mode de vie. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec le principal promoteur immobilier en Thaïlande, AWC, pour développer Nobu Hotels and Restaurants. Les partenaires sont extrêmement importants pour nous, et grâce au leadership de Wallapa Traisorat, nous savons que l'avenir est prometteur avec Nobu en Thaïlande et même ailleurs », ont déclaré le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper.

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure un nouveau partenariat avec AWC. Notre stratégie pour l'avenir consiste à faire croître notre marque auprès de partenaires régionaux et nationaux afin qu'ils puissent accéder à notre modèle d'affaires et à notre force sur plusieurs sites, comme d'autres l'ont déjà fait avec succès. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1554861/AWC_x_NOBU_Thailand.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554862/AWC_X_Nobu_Hospitality_Signing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554863/NOBU_HOSP_EXEC_TEAM.jpg

SOURCE Nobu Hospitality

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], https://www.nobuhotels.com/

Liens connexes

https://www.nobuhotels.com/