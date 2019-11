Assermentation du Conseil des ministres : Inno-Centre enthousiaste à l'idée de travailler avec le nouveau gouvernement fédéral pour une économie plus innovante et productive

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Inno-Centre, le plus grand accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au pays, félicite les députés assermentés à titre de membre du Conseil des ministres. Elle souhaite également offrir sa pleine collaboration au nouveau gouvernement afin d'accroître les efforts du Canada en matière d'innovation, de productivité et de lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre.

Dans un contexte où l'économie mondiale se transforme à grande vitesse et que la compétition est féroce, le Canada doit poursuivre ses efforts pour développer une véritable culture de l'innovation et de la productivité dans tous les secteurs d'activités. Les gestes posés doivent faciliter la vie des entrepreneurs afin qu'ils puissent utiliser leur créativité pour conquérir de nouveaux marchés, accroître le soutien aux entreprises afin qu'elles adoptent le virage numérique et favoriser, par des politiques publiques ambitieuses, la formation des travailleurs et l'attraction de talents.

"Nous saluons la nomination de tous les ministres, particulièrement celles et ceux à vocation économique. Chez Inno-Centre, notre objectif est d'accompagner les PME innovantes afin qu'elle puissent se développer et prospérer. Au cours des prochains mois, il nous fera plaisir de partager notre expérience et notre expertise sur le terrain avec la nouvelle équipe ministérielle. Inno-Centre est un partenaire de la croissance économique du pays et entend continuer à jouer ce rôle au niveau québécois et canadien."

- Claude Martel, président d'Inno-Centre

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les services de développement des villes et régions du Québec. Visitez le www.inno-centre.com

