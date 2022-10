Assermentation du Conseil des ministres à Québec - L'UMQ heureuse de poursuivre le travail avec la ministre Andrée Laforest

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) félicite les membres du nouveau Conseil des ministres, qui ont prêté serment aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec. L'Union offre sa pleine collaboration à la ministre des Affaires municipales, madame Andrée Laforest, et à l'ensemble des membres du gouvernement, afin de consolider la relation entre Québec et les municipalités.

« Je suis très content de poursuivre le travail avec la ministre Andrée Laforest. Notre étroite collaboration, au cours des quatre dernières années, nous a donné des résultats probants, notamment la signature d'une entente de partenariat Québec-municipalités, le soutien offert aux municipalités dans un contexte de pandémie, de même que l'élaboration d'une Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Cette collaboration nous permettra de relever les défis des prochaines années, dont l'impact de l'inflation sur les budgets municipaux et les coûts de plus en plus élevés pour nos projets. Je pense aussi aux aléas climatiques qui exercent d'énormes pressions sur les services municipaux. Cette situation rend inévitable la redéfinition du cadre de notre partenariat avec Québec à long terme. Je suis impatient de travailler avec la ministre Laforest et lui offre l'entière collaboration de l'UMQ pour faire rayonner le Québec et ses régions », a déclaré monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

L'Union salue par ailleurs la nomination des autres membres du gouvernement dont les responsabilités concernent directement les municipalités, notamment mesdames Geneviève Guilbault (Transports et Mobilité durable) et France-Élaine Duranceau (Habitation) et messieurs François Bonnardel (Sécurité publique), Benoit Charette (Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs), Pierre Fitzgibbon (Économie, Innovation et Énergie; Développement économique régional) et Jonatan Julien (Infrastructures).

Rappelons que lors du Sommet électoral de l'UMQ, le parti qui forme aujourd'hui le gouvernement a pris plusieurs engagements envers les municipalités. À ce sujet, l'Union surveillera de près le contenu du discours inaugural de la 43e législature, qui sera prononcé au cours des prochaines semaines.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ( umq.qc.ca ) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook , YouTube , Twitter et LinkedIn .

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]; Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec