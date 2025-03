OTTAWA, ON, le 14 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie présidée par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, à Rideau Hall, le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, a été assermenté aux côtés des membres du 30e Conseil des ministres du Canada.

Ce nouveau Conseil des ministres, ciblé et plus restreint, comprend des ministres qui reviennent, des dirigeants chevronnés et de nouvelles voix qui apportent des idées et des perspectives nouvelles à l'équipe afin qu'elle puisse donner suite aux priorités des Canadiens, telles que le renforcement de l'économie et de la sécurité du pays.

Les membres du nouveau Conseil des ministres sont les suivants :

Mark Carney , premier ministre

, premier ministre Dominic LeBlanc , ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada

, ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Mélanie Joly , ministre des Affaires étrangères et du Développement international

, ministre des Affaires étrangères et du Développement international François-Philippe Champagne , ministre des Finances

, ministre des Finances Anita Anand , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Bill Blair , ministre de la Défense nationale

, ministre de la Défense nationale Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones Jonathan Wilkinson , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Ginette Petitpas Taylor , présidente du Conseil du Trésor

, présidente du Conseil du Trésor Steven Guilbeault , ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec Chrystia Freeland , ministre des Transports et du Commerce intérieur

, ministre des Transports et du Commerce intérieur Kamal Khera , ministre de la Santé

, ministre de la Santé Gary Anandasangaree , ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

, ministre de la Justice et procureur général du et ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Rechie Valdez , whip en chef du gouvernement

, whip en chef du gouvernement Steven MacKinnon , ministre de l'Emploi et des Familles

, ministre de l'Emploi et des Familles David J. McGuinty , ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Terry Duguid , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Nate Erskine-Smith , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Rachel Bendayan , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Élisabeth Brière , ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l'Agence du revenu du Canada

, ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l'Agence du revenu du Joanne Thompson , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Arielle Kayabaga , leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Institutions démocratiques

, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Institutions démocratiques Kody Blois , ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural

, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et Ali Ehsassi, ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement

Cette équipe reflète l'ambition qui fait la force du Canada. Elle travaillera chaque jour pour protéger les travailleurs, les familles et les entreprises. Elle prendra des mesures pour unir les Canadiens, défendre la souveraineté du Canada face aux mesures commerciales injustifiées des États-Unis, faire du Canada une superpuissance énergétique dans le domaine de l'énergie conventionnelle et de l'énergie propre, créer de nouveaux corridors commerciaux avec des partenaires fiables, et bâtir une seule économie canadienne - l'économie la plus forte du G7.

« Cette équipe est prête à agir immédiatement, en particulier pour protéger les travailleurs canadiens et soutenir leurs familles et pour favoriser la croissance de notre grand pays. Nous changeons notre façon de faire afin que notre gouvernement puisse répondre plus rapidement aux besoins des Canadiens, et notre équipe expérimentée est conçue pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Notre gouvernement est uni et fort, et nous nous mettons tout de suite au travail. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Mark Carney est le 24 e premier ministre du Canada .

premier ministre du . Le 30 e Conseil des ministres du Canada compte 23 ministres au total, en plus du premier ministre.

Conseil des ministres du compte 23 ministres au total, en plus du premier ministre. Le Cabinet est la principale instance décisionnelle du gouvernement, chargé de veiller à l'administration du gouvernement et d'établir des politiques. Ses membres sont chacun responsables d'un portefeuille ou ministère.

