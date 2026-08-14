Assemblée publique - Étude publique du Rapport des activités 2025 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) présentera son Rapport des activités pour l'année 2025.

Cette séance était initialement prévue le 22 juin 2026, mais a dû être annulée en raison de circonstances hors de notre contrôle.

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible sur la page de la commission et sa présentation détaillée sera assurée par le SIM le :

Date et heure :

Jeudi 3 septembre 2026 à partir de 18 h

Lieu :

Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal

275 rue Notre-Dame Est, Montréal

Webdiffusion en direct :

L'assemblée publique sera diffusée en direct depuis la page de la commission.

Accessibilité

Entrée accessible du côté de la place Vauquelin (plain-pied) et de la rue Gosford (rampe d'accès).

Salle de bain accessible.

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La salle est équipée de mesures d'aide à l'audition.

Pour toute autre demande, contactez le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected].

Pour connaître l'actualité des commissions permanentes, inscrivez-vous à l'infolettre.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal



Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.

Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission



La présidence : Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les vice-présidences : Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville; et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval.

Les membres : John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie.

montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

@Comm_MT

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]