Discussion publique - Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait le point lors d'une discussion publique

MONTRÉAL, le 7 août 2026 /CNW/ -- À quelques jours de la discussion publique sur la situation à Montréal-Nord, la Commission de la sécurité publique informe la population que la présentation du SPVM est maintenant disponible en ligne. Un service de halte-garderie sera également offert afin de faciliter la participation des familles.

La présentation du SPVM est désormais disponible sur la page web dédiée à l'activité. Le SPVM en fera une présentation détaillée lors de la discussion publique du 11 août 2026.

Afin de faciliter la participation des familles, un service de halte-garderie sera offert sur place. Pour obtenir plus d'information ou pour en bénéficier, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected].

Date et heure :

Mardi 11 août 2026, à 18 h

Vous pouvez vous présenter sur place dès 17 h 30

Lieu :

Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal

Webdiffusion en direct :

L'assemblée publique sera diffusée en direct sur la page internet de la Commission.

Accessibilité

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

Entrée accessible du côté de la place Vauquelin (plain-pied) et de la rue Gosford (rampe d'accès).

Salle de bain accessible.

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La salle est équipée de mesures d'aide à l'audition.

Pour toute autre demande, contactez le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected].

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Les commissions permanentes de la Ville de Montréal



Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.

Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission



La présidence : Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les vice-présidences : Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville; et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval.

Les membres : John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie

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SOURCE Commissions permanentes de la Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]