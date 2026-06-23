Ajournement de l'Étude publique du Rapport des activités 2025 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique annonce le report de l'assemblée publique prévue le 22 juin 2026 à 14 h 30, au cours de laquelle le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) devait présenter son rapport d'activités pour l'année 2025. Cette décision a été prise en raison de l'opération qui était en cours dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, et par respect pour la gravité des événements.

La nouvelle date pour l'étude publique du Rapport des activités 2025 du SIM sera communiquée dans les meilleurs délais par le Service du greffe de la Ville de Montréal.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.

Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La présidence : Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les vice-présidences : Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville; et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval.

Les membres : John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie

montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

@Comm_MT

SOURCE Commissions permanentes de la Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]