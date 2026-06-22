/R E P R I S E -- Assemblée publique - ERRATUM - Report de l'Étude publique du Rapport annuel 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)/

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Ville de Montréal

22 juin, 2026, 09:00 ET

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le 10 juin 2026, un avis a été publié afin d'annoncer la tenue d'une assemblée publique, le 22 juin 2026 à 18 h, pour l'étude du Rapport annuel 2025 du SPVM.

Cette assemblée publique est remise à une date ultérieure.

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SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]

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