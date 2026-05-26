Assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles du Québec - Saison acéricole 2026 : forte croissance, mais de l'incertitude à l'horizon

LÉVIS, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'Assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) tenue aujourd'hui a permis de faire état de la dernière année de production de sirop d'érable et d'adopter des résolutions pour positionner les enjeux acéricoles en vue des élections provinciales à venir. Les PPAQ sont fiers d'annoncer que la récolte de la saison acéricole 2026 s'élève à 229,5 millions de livres de sirop d'érable.

« La demande de sirop d'érable est en forte croissance, ici et ailleurs dans le monde. Nos ventes atteignent des sommets : 202 millions de livres de sirop d'érable ont été vendues à des transformateurs au cours de la dernière année, dont 181,3 millions de livres destinées à l'exportation. Cela représente 844 millions de dollars pour la filière acéricole. Cette croissance s'inscrit dans un contexte de renégociation de la convention de mise en marché et souligne le nécessité d'une hausse de prix du sirop d'érable pour la prochaine année, pour couvrir les coûts de production encourus par les producteur et productrices », affirme Luc Goulet, président des PPAQ.

Une filière en pleine croissance

L'année 2025 marquait le 35e anniversaire du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec; nous sommes aujourd'hui en mesure d'apprécier tout le chemin parcouru depuis son adoption. Ainsi, les acériculteurs et acéricultrices peuvent être extrêmement fiers de ce qu'ils ont collectivement bâti. Aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes vivent de l'acériculture à temps plein partout au Québec. Entre 2002 et 2025, les ventes annuelles de sirop d'érable sont passées de 52,9 millions à plus de 202 millions de livres. Nos rendements ont aussi connu une progression remarquable : de 2,3 livres par entaille en 2004 à plus de 4 livres par entaille en 2025 grâce à des efforts marqués en matière d'innovation et d'importants investissements en équipements et infrastructures.

Dans la dernière année, les PPAQ ont poursuivi la croissance de leur production avec l'émission de 7 millions de nouvelles entailles en 2025, dont 4,9 millions en forêt privée. Ils ont accueilli 611 nouvelles entreprises en démarrage et soutenu l'agrandissement de 1 329 entreprises existantes. À cela s'ajoutent 2,1 millions d'entailles prévues en forêt publique dès cette année.

Malgré la croissance, la filière acéricole fait face à d'importants défis

Le dossier de la forêt publique demeure un enjeu majeur pour l'avenir des PPAQ. Alors qu'une entente de principe a été conclue en mai 2025 avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour protéger 50 000 hectares sur les 20 prochaines années, le ministère est revenu sur sa parole quelques mois plus tard en retirant 1 000 hectares au Bas-Saint-Laurent. L'année 2026 sera donc déterminante puisque chaque hectare est essentiel pour assurer la croissance de la filière acéricole. D'ailleurs, une campagne de visibilité a été lancée lors de l'Assemblée générale intitulée : Avis de recherche : acériculteurs cherchent 2 000 hectares d'érables au Bas-Saint-Laurent.

Les valeurs de passion et de solidarité de l'organisation seront essentielles pour relever les défis à venir : la protection des forêts publiques, les infrastructures qui menacent le potentiel acéricole comme certains projets de transport ou d'Hydro-Québec, la taxation municipale et le soutien au financement de la réserve stratégique. Face à une demande croissante pour le sirop d'érable, une fluctuation dans la production acéricole et une baisse critique des inventaires de la réserve stratégique, les PPAQ considèrent qu'il est dans l'intérêt du gouvernement de soutenir une filière dont les exportations de sirop d'érable en 2025 ont ramené 850 millions de dollars d'argent neuf au Québec.

Le dynamisme de la filière acéricole n'est plus à prouver. Avec les années records qui s'accumulent, l'augmentation soutenue du nombre d'entreprises acéricoles et la diversification rapide des marchés d'exportation, le sirop d'érable québécois doit pouvoir compter sur plus de prévisibilité. Celle-ci passe, entre autres, par un meilleur accès aux terres publiques et des mécanismes financiers visant à pérenniser la croissance de la filière acéricole.

Luc Goulet reconduit pour un troisième mandat

Luc Goulet a été réélu pour un troisième mandat au terme d'un vote des délégués présents lors de l'Assemblée générale. Il saura représenter fièrement les producteurs et productrices acéricoles du Québec pour les deux prochaines années. Bien que satisfait du chemin parcouru et des combats menés, il appelle les producteurs et productrices à maintenir leur mobilisation, particulièrement avec les élections à venir, pour protéger les érables en forêt publique comme en forêt privée. « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble au cours de la dernière année. Nous avons démontré à quel point notre organisation est unie, forte et déterminée. Nous continuerons de faire front commun, parce que l'engagement des acériculteurs et des acéricultrices est précieux. Notre plus grande force, c'est le nombre », conclut le président des PPAQ.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de plus de 8 400 entreprises acéricoles, qui exploitent un total de 55,5 millions d'entailles à travers le Québec. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos et Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Etienne Collins, Directeur, Relations publiques, ecollins@aucoinstratégie.com, 514 927-3057