Assemblée générale 2021 de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ - Trois personnes issues de la relève élues membres

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission des jeunes élues et élus de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont tenu aujourd'hui, dans le cadre des Assises 2021 de l'Union, leur assemblée générale annuelle.

À cette occasion, les trois personnes suivantes issues de la relève ont été élues pour siéger à la Commission pour le mandat 2021-2022 :

M. Bruno-Pierre Godbout , conseiller municipal de Chandler;

, conseiller municipal de Chandler; M me Anny Mailloux , conseillère municipale de Mascouche ;

, conseillère municipale de ; Mme Annie Veillette , conseillère municipale de Matane .

« Je tiens à féliciter mes trois collègues avec qui les membres de la Commission et moi aurons le plaisir de travailler au cours des prochains mois. Nous pourrons continuer ensemble à unir nos efforts pour porter la voix de la relève municipale au sein de l'Union tout en poursuivant nos efforts pour encourager la jeunesse à prendre sa place et à s'engager davantage dans les instances démocratiques locales », a déclaré le président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller d'arrondissement de l'Arrondissement de Lachine à Montréal, monsieur Younes Boukala.

Cette assemblée virtuelle a permis aux jeunes élues et élus de 35 ans et moins de se rassembler, d'échanger sur les enjeux qui les touchent et de partager leur expérience de la politique municipale. L'événement a également été l'occasion de faire le bilan annuel des travaux de la Commission et de discuter des actions prioritaires à venir au cours des prochains mois.

Les membres de la Commission ont par ailleurs discuté d'un projet de campagne visant à augmenter les candidatures jeunesse lors des élections municipales 2021, dont les détails seront dévoilés très bientôt. À ce titre, une analyse des résultats d'un questionnaire exclusif sur les candidatures jeunesse réalisé au cours des dernières semaines a été présentée aux élues et élus.

À propos de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ

Créée en 2007, la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ regroupe des élues et élus municipaux âgés de moins de 35 ans. Elle a pour mandat de formuler des avis ainsi que des recommandations au conseil d'administration de l'UMQ concernant divers dossiers d'importance pour la relève municipale. La présidence de la Commission a un siège d'office au conseil d'administration de l'UMQ depuis 2012.

Les Assises 2021 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca