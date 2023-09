Rétablissement des contributions forfaitaires en 2024-2025 :

les modalités seront annoncées au cours des prochains mois

MONTRÉAL, le 16 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ, la direction de l'organisation a fait le bilan, autant de l'exercice 2022-2023 que des 40 dernières années, tout en ayant le regard résolument tourné vers les défis économiques d'aujourd'hui et du futur. Le Rapport d'activité et de développement durable 2023 a également été rendu public lors de la rencontre.

« Il fallait de l'audace en 1983 pour s'engager dans l'aventure de la création du Fonds de solidarité FTQ et rallier des partenaires aux positions parfois divergentes vers une même vision, ce qui a bien servi vu le succès qu'on connaît, a déclaré Claude Séguin, président du conseil d'administration. Cela dit, ce n'est pas tout de porter un regard sur le passé, encore faut-il qu'il soit garant de l'avenir. Jusqu'ici, le Fonds a toujours réussi à faire preuve d'agilité et de lucidité pour conserver toute sa pertinence comme acteur de premier plan dans une société en constante transformation. Plus que jamais, c'est ce qui lui permet d'envisager l'avenir avec confiance. »

« L'an dernier, nous nous sommes dotés d'une vision ambitieuse sur cinq ans. Nous sommes partis du principe que même si le rendement financier est essentiel, il ne doit pas être notre seule ambition. Il faut livrer des rendements sociétaux. Nous avons la ferme conviction qu'investir doit être une manière de rendre le monde meilleur », a rappelé Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

« Nous pouvons être fiers des progrès réalisés en l'espace d'un an par le Fonds et l'ensemble de son réseau. Je pense par exemple à notre investissement dans CMP Solutions Mécaniques Avancées, une entreprise qui œuvre notamment dans l'électrification des transports. Il y a aussi les projets de logements abordables déployés par le Fonds immobilier en collaboration avec ses partenaires, le soutien des équipes des Fonds régionaux dans le maintien des entreprises en sol québécois par le transfert et la relève d'entreprises, ou encore, la création par le Fonds d'un nouveau membre de son réseau, le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, voué aux investissements dans les bioénergies et donc, à l'accélération de la décarbonation du Québec. Ce dernier exercice financier nous a permis de franchir les premiers grands jalons de notre vision stratégique », a poursuivi Mme Béïque.

La vision stratégique du Fonds compte trois cibles sur cinq ans.

100 000 nouveaux épargnants sans aucune autre solution d'épargne ou avec un salaire annuel inférieur au salaire moyen du Québec

12 milliards de dollars d'actifs liés au développement durable

100 000 actions d'impact par nos employés

Pour définir son territoire d'action et mesurer l'influence de ses interventions dans la société, le Fonds a défini six thèmes de rendements sociétaux qui serviront de base pour mesurer et suivre ses progrès.

Retraite décente - Améliorer la qualité de vie de la population en lui permettant de bénéficier d'un revenu suffisant à la retraite et en favorisant sa santé pour qu'elle puisse pleinement en bénéficier.

Croissance pérenne des PME - Stimuler la croissance durable des PME afin de favoriser leur succès et leur pérennité, et de maintenir leur siège social au Québec.

Immobilier durable - Soutenir le développement de projets immobiliers sociaux et communautaires, tout en améliorant la performance environnementale de nos projets immobiliers.

Attraction et rétention des talents - Favoriser un milieu de travail sain, stimulant et diversifié afin d'attirer, de développer et de retenir les talents et ainsi permettre à chacun de contribuer à une économie durable.

Transition technologique juste - Moderniser les PME québécoises à travers l'intégration de solutions technologiques, tout en veillant à une transition juste pour les employés.

Transition environnementale juste - Lutter contre les changements climatiques ainsi que protéger et restaurer l'environnement, tout en veillant à une transition juste pour les employés.

Rétablissement des contributions forfaitaires en 2024-2025

Au cours de l'exercice, 41 549 actionnaires-épargnants ont cotisé pour la première fois au Fonds. De ce nombre, environ 23 350 n'ont aucune autre solution d'épargne ou ont un salaire annuel inférieur au salaire moyen du Québec, unes des cibles de la vision stratégique.

« Face à une forte inflation et à la flambée du coût de la vie, je suis particulièrement fière que le Fonds ait encouragé plus de 40 000 personnes à épargner pour la première fois au Fonds », s'est réjouie Mme Béïque.

Toutefois, a-t-elle ajouté lors de son discours, des dizaines de milliers de personnes arrivent à la retraite les mains presque vides. Tout près de 40 % des retraités au Québec touchent le Supplément de revenu garanti1, qui est réservé aux personnes à faibles revenus.

Pour aider davantage de Québécois à mieux se préparer pour la retraite, le Fonds annoncera au cours des prochains mois les modalités pour le rétablissement, au cours de l'exercice 2024-2025, des contributions forfaitaires à la suite d'une entente avec le gouvernement du Québec.

« L'épargne retraite demeure un des piliers de la mission du Fonds de solidarité FTQ. Cela a d'ailleurs été reconnu dans le dernier budget du gouvernement du Québec. La dignité à la retraite, c'est notre combat permanent. Le rétablissement des contributions forfaitaires en 2024-2025, en plus de la contribution essentielle de nos quelque 1 700 responsables locaux, nous permettra de rejoindre encore plus de Québécois qui ont besoin d'épargner pour rendre leur retraite digne », a rappelé Mme Béïque.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

1 Emploi et Développement social Canada : Sécurité de la vieillesse (SV) - Nombre de personnes recevant des prestations de la sécurité de la vieillesse, selon la province et le type (août 2022)

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, 514 703-5587, [email protected]