MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Aspire Executive Lounges, la marque d'hospitalité de Swissport International, a annoncé l'ouverture de son plus récent salon d'aéroport à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau en partenariat avec American Express (Amex).

C'est le premier salon à usage courant de l'aérogare des vols intérieurs de l'aéroport, de même que le premier salon de marques jumelées d'Amex au Canada, offrant un accès prioritaire aux titulaires admissibles de Carte, ainsi que des activités et des expériences uniques tout au long de l'année.

Aspire Executive Lounges et American Express dévoilent un salon de marques jumelées à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (Groupe CNW/American Express Canada)

Conçu par Artesa, une firme de conception architecturale de Montréal, et présentant des œuvres d'art du photographe reconnu mondialement Nicolas Ruel, né à Montréal, le salon occupe 3 700 pieds carrés et offre 100 places dans sa salle à manger et à son bar, un espace de salon, des postes de travail et des cabines privées afin de maximiser le confort et la fonctionnalité pour les passagers.

David Collyer, vice-président principal mondial des salons exécutifs de Swissport International, a dit : « Nous sommes très heureux d'annoncer la grande ouverture de notre nouveau salon d'aéroport à Montréal en partenariat avec Amex. Elle témoigne de notre engagement envers l'optimisation de l'expérience des clients avec un salon qui offre le meilleur de la ville tout en fournissant aux clients l'espace dont ils ont besoin, que ce soit pour travailler ou se détendre en cours de route. »

« American Express tient à offrir des expériences de voyage exceptionnelles et enrichissantes sur tous les points. Faire équipe avec Aspire pour l'ouverture de ce nouveau salon est une étape importante qui représente bien comment nous nous efforçons de fournir à nos titulaires de Carte un accès rehaussé et un parcours de voyage plus plaisant », ajoute Kim Kuzmak, vice-présidente des avantages, des partenariats et de la marque Art de vivre d'American Express Canada.

Selon Philippe Stas, vice-président, Services, commercial et innovation chez ADM, « ADM Aéroports de Montréal est ravie d'accueillir ce nouveau salon Aspire Amex qui offrira une nouvelle expérience unique aux voyageurs au départ de YUL. Grâce à nos partenaires Aspire et American Express, ce nouvel espace, avec son style et sa nourriture imbibés de la montréalité si précieuse pour ADM, rehaussera le niveau de service offert dans la zone des vols intérieurs de YUL, et renforcera notre engagement d'offrir aux passagers un accueil digne des meilleurs aéroports internationaux. »

Le salon sera ouvert tous les jours de 5 h à 21 h, offrant aux clients la chance de se détendre et de déguster un repas à une table, ou de profiter du service de repas pour emporter. La sélection de mets et de boissons comprend des cafés spécialisés de Café Saint-Henri et de Lavazza, des cocktails exclusifs du renommé bar Cloakroom de Montréal, des boissons d'une variété de partenaires locaux et internationaux, ainsi que des produits locaux tels que de la charcuterie artisanale de la réputée boucherie montréalaise Édouard et Léo, des bagels du renommé St-Viateur, et bien plus parmi nos choix culinaires.

Offrant l'excellence culinaire reconnue de Montréal avec un style distinctif exceptionnel, le salon offre une atmosphère d'hôtel-boutique intime afin de faire vivre aux clients une expérience apaisante et raffinée.

Aspire Executive Lounges, une des plus grandes marques d'hospitalité aéroportuaire au monde, accueille environ six millions de clients par année. Nos salons ne comprennent pas seulement nos salons phares Aspire Executive Lounges, mais aussi des partenariats avec des salons de grandes sociétés aériennes, de banques et de sociétés de cartes de crédit, qui font vivre aux voyageurs partout dans le monde une expérience de classe mondiale.

SOURCE American Express Canada

