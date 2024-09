Asphaltage de la route 132 à Boucherville : début des travaux le 9 septembre

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'asphaltage de la route 132, entre l'autoroute 20 et le boulevard Montbrun à Boucherville, commencera le 9 septembre. La réalisation des travaux, qui est tributaire des conditions météorologiques, nécessitera des entraves de nuit au cours des prochaines semaines et pourrait se poursuivre durant le printemps 2025. Les interventions seront réalisées en plusieurs tronçons afin de limiter les répercussions des fermetures sur la circulation.

Entraves et gestion de la circulation - Automne 2024

Sur la route 132 entre l'autoroute 20 et le boulevard Montbrun, à Boucherville

Des fermetures de nuit sont à prévoir à compter du 9 septembre, généralement du dimanche au jeudi, entre 21 h et 5 h le lendemain. En fonction du tronçon en travaux, des bretelles d'accès et de sortie devront être mises en place. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. En fonction de leur destination, les usagers de la route peuvent privilégier l'autoroute 30, un axe parallèle à la route 132.



Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

