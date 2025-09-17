LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) sera asphaltée, en direction ouest, entre l'autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville et la route 112 (chemin de Chambly/boulevard Cousineau) à Longueuil. Les travaux, effectués de nuit, débuteront à la mi-septembre et se termineront au début novembre.

Entraves et gestion de la circulation

Asphaltage de la route 116 en direction ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil - Carte illustrant les bretelles fermées (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du 21 septembre jusqu'au début du mois de novembre

Fermetures de nuit de la route 116, en direction ouest, entre l'autoroute 30 et la route 112 (chemin de Chambly /boulevard Cousineau). Les usagers de la route seront dirigés vers l'autoroute 30. Implique la fermeture complète des bretelles suivantes : autoroute 30 en direction ouest vers route 116 en direction ouest; autoroute 30 en direction est vers route 116 en direction ouest; boulevard des Promenades vers route 116 en direction ouest.

entre l'autoroute 30 et la route 112 (chemin de /boulevard Cousineau). Par ailleurs, une quinzaine de fermetures de nuit de la route 116 en direction ouest débuteront à la hauteur du boulevard Seigneurial Ouest et impliqueront la fermeture d'une bretelle additionnelle : route 116 en direction ouest vers autoroute 30 en direction est.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des panneaux à messages variables situés sur l'autoroute 30 et sur la route 116 indiqueront à partir de quel endroit la route 116 en direction ouest est fermée.

En 2026, le Ministère complètera l'asphaltage de la route 116 sur divers tronçons. Ainsi, cette route sera entièrement réasphaltée dans les deux directions, entre la route 112 et le boulevard Seigneurial.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reporté. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

