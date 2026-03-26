MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) s'allient pour lancer la première édition d'un appel à propositions novateur visant à soutenir l'étape d'exploration préalable au développement de projets alliant arts et sciences.

Arts et sciences : le CALQ et le FRQ s’allient pour faire émerger de nouvelles pratiques de recherche. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Cet appel vise à créer un espace d'échange et d'expérimentation, permettant aux artistes et scientifiques de mieux comprendre leurs pratiques respectives et d'imaginer ensemble de futures collaborations. Issu d'un projet pilote mené dans le cadre d'un partenariat de trois ans, l'appel Arts-Sciences : Démarches croisées s'inscrit dans une approche intersectorielle axée sur la rencontre des savoirs et le renouvellement des pratiques.

Fonctionnement

L'appel Arts-Sciences : Démarches croisées se déploiera concrètement à travers la formation de duos composés d'une ou d'un artiste et d'une ou d'un scientifique, désireux de collaborer à autour de l'élaboration d'une démarche commune. Les propositions soumises devront répondre aux exigences suivantes :

Présenter une proposition inédite ;

Développer de nouvelles idées, approches et formes de collaboration ;

Explorer des croisements de pratiques ;

Favoriser une co‑construction des savoirs misant sur l'intersectorialité ;

Solliciter de façon équivalente les deux membres du duo.

Pour chaque duo retenu, un montant maximal de 40 000 $ sera octroyé pour une période de six mois, soit :

un maximum de 20 000 $ du FRQ pour la ou le scientifique;

pour la ou le scientifique; un maximum de 20 000 $ du CALQ pour l'artiste.

Ce soutien financier est assuré conjointement par le FRQ et le CALQ, lequel mobilise pour l'occasion des fonds additionnels à son programme général de bourses aux artistes.

La date limite pour déposer une demande est fixée au 4 juin 2026 à 16h. Les artistes de toutes les disciplines sont admissibles à cet appel.

Déposer une proposition

Séance d'information

Une séance d'information sera offerte le 9 avril 2026 à 12 h. Elle permettra aux personnes intéressées de comprendre les modalités entourant cet appel afin de préparer leur proposition. L'inscription préalable est obligatoire pour assister à ce webinaire.

Participer au webinaire

Citations

« On a longtemps voulu opposer créativité et pensée rationnelle. Pourtant, elles se nourrissent mutuellement et participent toutes deux à faire avancer la recherche et l'innovation. Depuis des décennies, le FRQ travaille à rapprocher les milieux scientifique et artistique en développant des programmes et des collaborations avec différents partenaires. Avec l'engagement du CALQ, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape qui permet d'aller encore plus loin et d'ouvrir de nouvelles voies de rencontre entre artistes et scientifiques pour faire la recherche autrement. »

- Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec. PDG du FRQ

« Se donner collectivement la liberté d'imaginer autrement permet de faire émerger de nouvelles perspectives. C'est dans cet esprit qu'avec le FRQ, nous souhaitons créer des espaces de rencontre entre les arts et les sciences, en reconnaissant le dialogue interdisciplinaire comme un moteur d'innovation. En soutenant cette phase d'exploration entre artistes et scientifiques, nous contribuons à l'émergence d'un terrain propice à la circulation, à la transformation et au renouvellement des idées et de la création. »

- Véronique Fontaine, Présidente-directrice générale du CALQ

À propos de ce partenariat

D'une durée de trois ans, ce partenariat s'inscrit dans la continuité des besoins exprimés lors de la Grande consultation sur le financement des projets arts-sciences dans toute leur diversité et traduit une volonté commune de miser sur l'intersectorialité et la co-construction des savoirs et des pratiques.

À la suite d'un dialogue amorcé en 2023, le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) officialisent ainsi leur collaboration afin de soutenir des approches transdisciplinaires réunissant artistes et scientifiques. En leur permettant de dégager du temps pour réfléchir et créer ensemble, ce partenariat vise à porter un regard renouvelé sur des enjeux partagés, à repousser les frontières disciplinaires et à ouvrir la voie à des expériences inédites et à de nouvelles perspectives, tant pour la recherche que pour la création artistique au Québec.

À propos du CALQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

www.calq.gouv.qc.ca

À propos du Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Fonds de recherche du Québec a pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats à la réalisation de sa mission, de soutenir la mobilisation des connaissances et de promouvoir la recherche et la science en français, et ce, dans les secteurs des sciences naturelles et du génie, des sciences de la santé, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres. Pour en savoir plus, consultez le site Web du Fonds de recherche du Québec.

Liens :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements : Raffaela Siniscalchi, Responsable de programmes, Direction des grands défis de société, Bureau du scientifique en chef, [email protected]; Source : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]