Arts de rue - La Ville de Montréal annonce la réalisation de deux nouvelles murales au centre-ville

La première murale, une œuvre de l'artiste Drew Young, représente un immense iris violet, plante indigène et emblème floral du Québec. Rehaussée d'abstraction numérique, la murale fait ainsi un clin d'œil aux étudiants du quartier qui façonnent l'avenir. Elle sera réalisée sur un mur de l'Hôtel Méridien, ce qui ajoutera une touche vive, colorée et contrastante pour les citadins.

La seconde murale enveloppera quant à elle l'hôtel Le Germain et accueillera en son centre, un grand cœur chargé d'espoir et de lumière. Sa créatrice, Michelle Hoogveld, peintre contemporaine et muraliste canadienne nouvellement installée à Montréal, souhaite inspirer le retour à la "vie normale" pour les hôtels durement touchés par la pandémie.

Les deux murales seront réalisées dans le cadre du festival MURAL durant la saison estivale.

« Cette double réalisation illustre bien les immenses possibilités des ententes de développement culturel comme celle qui lie la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. Ces magnifiques murales embelliront notre métropole et mettront les passants en contact avec la beauté, l'émotion et la créativité. Je suis très heureuse que ces expériences urbaines puissent voir le jour grâce à l'aide gouvernementale. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à prendre un moment pour aller admirer ces œuvres qui nous présentent l'art public sous un angle nouveau et qui nous font découvrir de talentueux artistes », a précisé la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« Grâce à leurs œuvres, les muralistes transforment la vie dans nos quartiers en offrant, à la vue de tous, un véritable musée à ciel ouvert. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'annoncer la réalisation de nouvelles murales. Situés en plein cœur de Ville-Marie, ces deux nouveaux projets d'exception permettront de faire vibrer le centre-ville en attirant des visiteurs, favorisant ainsi la relance du cœur économique et culturel montréalais », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

« La Ville de Montréal est très fière de soutenir l'art urbain en contribuant à la pérennité de la pratique des murales sur son territoire. Cette forme d'expression artistique est devenue une signature de notre métropole et participe au développement de sentiments de fierté et d'appartenance de la population montréalaise », a souligné la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

Ces deux projets qui seront réalisés dans le cadre du volet 1 du Programme d'art mural, nécessitent un investissement de 99 314$ co-financé par la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et l'arrondissement de Ville-Marie.

Le volet 1 du Programme d'art mural s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Principalement axé sur la qualité artistique des murales, ce volet vise la réalisation de murales sur des murs offrant une très bonne visibilité à partir du domaine public.

Le festival MURAL est le plus grand rassemblement d'art urbain à ciel ouvert en Amérique du Nord qui allie arts, interactivité et innovation. L'organisme a comme objectif de démocratiser l'art urbain et faire de Montréal une plaque tournante de cette discipline.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

