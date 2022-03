ROLLING MEADOWS, Ill., le 24 mars 2022 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société québécoise PCI-Perrault conseils inc. (faisant affaires sous le nom PCI rémunération-conseil), située à Montréal. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2001, PCI est une société d'experts-conseils en rémunération spécialisée en rémunération globale et en gouvernance pour les organisations partout au Canada. Elle conseille les organisations dans la conception et l'intégration de leurs stratégies de rémunération et d'affaires. Bridgit Courey, Marc Chartrand, Dominic Girard, Dominique Thuot et leurs collègues continueront de travailler de leur emplacement actuel en intégrant la division services de services-conseils en RH et avantages sociaux de Gallagher au Canada dirigée par Melanie Jeannotte, et Scott Hamilton, directeur général mondial des ressources humaines et des services-conseils en rémunération, pour les services-conseils en avantages sociaux de Gallagher.

« L'équipe de PCI s'appuiera sur les offres de rémunération actuelles de Gallagher afin d'élargir nos capacités dans le domaine de la rémunération », a précisé J. Patrick Gallagher, Jr, président du conseil, président et chef de la direction. « Je suis ravi d'accueillir Bridgit, Marc, Dominic, Dominique et leurs collègues au sein de notre équipe mondiale en pleine croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG), une société mondiale de courtage en assurances, de gestion de risques et de services-conseils, dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. L'entreprise exerce ses activités dans 68 pays et offre des services à la clientèle dans plus de 150 pays dans le monde par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

