ROLLING MEADOWS, Illinois, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sault Ste. Marie, filiale de Dawson & Keenan Insurance Ltd.basée en Ontario. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Dawson & Keenan Insurance est une société de courtage d'assurance de détail qui dessert des particuliers et des entreprises dans le nord de l'Ontario. Larry Day et son équipe demeureront à leur emplacement actuel sous la direction de Dave Partington, chef des opérations de courtage en biens et en risques divers au Canada de Gallagher.

« Dawson & Keenan Insurance jouit d'une réputation de longue date dans la région et offrira des possibilités de croissance à nos activités de courtage de détail au Canada, a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr., président et chef de la direction. Je suis ravi d'accueillir Larry et ses associés à Gallagher. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) est une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. Gallagher fournit ces services dans environ 130 pays du monde grâce à ses propres opérations et à un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

Investisseurs : Ray Iardella, vice-président, Relations avec les investisseurs Médias : Paul Day, gestionnaire des communications 630 285-3661/ [email protected] 630 285-5946/ [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597229/5008525/Arthur_J_Gallagher_Logo.jpg

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.