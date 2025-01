ROLLING MEADOWS, Illinois, 6 janvier 2025 /CNW/ -- Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Encore Insurance Services Inc, basé à Waterloo, en Ontario et faisant affaire sous le nom de Encore Group. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Encore Group est une société de courtage d'assurance au détail qui sert des clients commerciaux principalement en Ontario et qui met l'accent sur les industries de fabrication et de la construction ainsi que sur les institutions financières. Joe Dalton, Scott Heaman et leur équipe demeureront à leur emplacement actuel sous la direction de Dave Partington, chef des opérations de courtage en biens et en risques divers au Canada de Gallagher.

« Encore Group est une entreprise très réputée dont l'expertise complète nos capacités actuelles de courtage de détail au Canada, a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr., président et chef de la direction. Je suis ravi d'accueillir Joe, Scott et leurs associés au sein de notre équipe mondiale en pleine croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) est une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. Gallagher fournit ces services dans environ 130 pays du monde grâce à ses propres opérations et à un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

