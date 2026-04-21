MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Artelia Canada, entreprise d'ingénierie multidisciplinaire de premier plan, a été nommée grande gagnante dans la catégorie Meilleure collaboration franco-canadienne lors du Gala de reconnaissance de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada (CCIFC).

Artelia Canada remporte le prix de la Meilleure collaboration franco-canadienne de la CCIFC (Groupe CNW/Artelia Canada inc.)

Ce prix vient souligner la synergie développée depuis l'acquisition de FNX‑INNOV par le Groupe Artelia, ainsi que la collaboration étroite qui s'est construite au fil des trois dernières années. Il reconnaît un partenariat fondé sur des valeurs partagées, une complémentarité des expertises et une volonté commune de créer de la valeur durable, au Canada comme à l'international.

Issue de la rencontre entre une firme d'ingénierie solidement ancrée au Québec depuis plus de 50 ans et un groupe français de référence présent dans plus de 40 pays, Artelia Canada incarne aujourd'hui un équilibre réussi entre héritage local et ambition internationale. Cette collaboration franco‑canadienne se traduit concrètement par des projets conjoints, des transferts de savoir‑faire, la création d'emplois locaux et une dynamique humaine forte, portée par l'engagement des équipes des deux côtés de l'Atlantique.

« Cette reconnaissance met en lumière la richesse de nos héritages respectifs et l'audace qui guide notre vision commune. Elle témoigne surtout du travail collectif accompli par nos équipes depuis la création d'Artelia Canada, et nous en sommes fiers », souligne Benoît Baudry, chef de la direction d'Artelia Canada.

Artelia Canada remercie chaleureusement la CCIFC pour cette soirée inspirante et pour la mise en lumière de collaborations franco‑canadiennes porteuses de sens, d'impact et d'avenir.

À propos d'Artelia Canada

Artelia Canada est une entreprise d'ingénierie multidisciplinaire et indépendante active dans sept grands domaines : Mobilité, Bâtiment, Énergie, Environnement et Sciences de la Terre, Eau, Industrie, et Télécommunications. Guidées par l'excellence technique, la proximité avec les clients et l'esprit entrepreneurial, nos équipes conçoivent des solutions innovantes à impact positif pour la société et l'environnement. Membre du Groupe Artelia, nous combinons expertise locale et réseau mondial pour accompagner nos clients dans la réalisation de projets complexes et durables. - https://arteliagroup.ca/fr/

À propos du Groupe Artelia

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d'ingénierie et de management de projet. Fort de 11 000 collaborateurs, Artelia est un acteur de référence dans le monde, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,15 Md€ en 2024 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses managers et salariés. - https://www.arteliagroup.com/fr/

SOURCE Artelia Canada inc.

Contact : Pascale Laganière, Directrice des Communications, [email protected] - 514-244-5079