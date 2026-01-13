MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Artelia Canada, entreprise d'ingénierie multidisciplinaire et acteur majeur du secteur au Canada, est heureuse d'annoncer la nomination de Benoît Baudry au poste de Chef de la direction, effective depuis le 1er janvier 2026. Fort de plus de 30 ans d'expérience au sein du Groupe Artelia et reconnu pour son expertise dans la gestion de projets complexes à l'international, M. Baudry apporte un leadership renouvelé pour accompagner la croissance de l'entreprise et soutenir ses projets majeurs au Canada.

Leadership, vision et engagement

Benoît Baudry, nouveau Chef de la direction d'Artelia Canada (Groupe CNW/Artelia Canada inc.)

Benoît Baudry a rejoint Artelia en 1993 et y a construit un parcours riche, marqué par la direction d'équipes et de projets d'envergure, notamment dans les secteurs des transports, des infrastructures et des grandes installations industrielles. Au cours de la dernière décennie, il a dirigé les équipes Mobilités & Infrastructures d'Artelia en France, contribuant de façon significative à leur expansion ainsi qu'à la réussite de nombreux projets internationaux.

Sa connaissance approfondie des métiers de l'ingénierie, combinée à une solide expérience du pilotage de projets complexes et de structures de grande envergure, constitue un atout majeur pour guider Artelia Canada dans la poursuite de son développement.

Reconnu pour son approche humaine et fédératrice, Benoît Baudry sait instaurer un climat de confiance, rassembler les talents et encourager l'engagement au sein des équipes. Il incarne à la fois la continuité et l'avenir d'Artelia Canada, avec la volonté affirmée de concrétiser les ambitions de l'entreprise et de relever les grands défis des prochaines années.

« Je suis ravi de prendre la direction d'Artelia Canada. Mon objectif est de soutenir nos employés, de renforcer nos liens avec nos clients et partenaires, et de continuer à développer notre présence au Canada », déclare Benoît Baudry.

Cette nomination s'inscrit dans une transition planifiée et réfléchie au sein de la gouvernance d'Artelia Canada. Après sept années à la tête de l'entreprise, Richard Hélie a choisi d'amorcer un passage de relais structuré, assurant la continuité du leadership et la stabilité de l'organisation. Il accompagnera Benoît Baudry dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, tout en poursuivant son engagement au sein de l'entreprise à titre de vice-président - Télécom et technologies opérationnelles.

Richard Hélie ajoute :

« L'arrivée de Benoît Baudry comme Chef de la direction s'inscrit dans une transition naturelle et porteuse pour Artelia Canada. Je suis très heureux de lui passer le flambeau et de l'accompagner dans cette nouvelle étape, avec l'appui de nos 1 200 employés, afin d'assurer la continuité et de poursuivre le développement de l'entreprise. »

À propos d'Artelia Canada

Artelia Canada est une entreprise d'ingénierie multidisciplinaire et indépendante active dans sept grands domaines : Mobilité, Bâtiment, Énergie, Environnement et Sciences de la Terre, Eau, Industrie, et Télécommunications. Guidées par l'excellence technique, la proximité avec les clients et l'esprit entrepreneurial, nos équipes conçoivent des solutions innovantes à impact positif pour la société et l'environnement. Membre du Groupe Artelia, nous combinons expertise locale et réseau mondial pour accompagner nos clients dans la réalisation de projets complexes et durables.

https://arteliagroup.ca/fr/

À propos du Groupe Artelia

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d'ingénierie et de management de projet. Fort de 11 000 collaborateurs, Artelia est un acteur de référence dans le monde, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,15 Md€ en 2024 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses managers et salariés.

https://www.arteliagroup.com/fr/

