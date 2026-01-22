MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Un an après son implantation officielle au Canada, en s'appuyant sur l'acquisition d'une firme locale bien ancrée dans ses marchés depuis 50 ans, Artelia dresse un bilan très positif et confirme ses ambitions pour les années à venir. Avec une croissance soutenue, des projets d'envergure et une culture d'entreprise forte, Artelia Canada s'impose comme un acteur incontournable de l'ingénierie multidisciplinaire au Canada.

Une année de réalisations marquantes



En 2025, Artelia Canada a franchi des étapes structurantes. L'ouverture d'un nouveau siège social à Montréal, d'un nouveau bureau à Gatineau, ainsi que l'agrandissement des bureaux de Sept-Îles et de Toronto viennent renforcer sa présence aux côtés de ses autres implantations au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Sur le plan opérationnel, l'entreprise a remporté plusieurs nouveaux mandats tout en poursuivant des collaborations stratégiques avec ses grands clients et partenaires et en se positionnant dans les opportunités de projets en modes d'approvisionnement alternatifs. Cette dynamique s'appuie sur une culture d'équipe solide et engagée, fondée sur la collaboration et l'esprit collectif, qui se traduit par un taux de satisfaction des employés de 87 %.

L'année a été marquée par des projets à fort impact : un mandat EPC pour Canadian Royalties dans le Grand Nord québécois, la poursuite de mandats avec des clients industriels comme ArcelorMittal et IOC Rio Tinto, et des percées dans le secteur énergétique avec de nouveaux clients tels que Toronto Hydro et Newfoundland Hydro. Artelia Canada a également renforcé son positionnement dans plusieurs de ses métiers, notamment en infrastructures urbaines et municipales, en traitement des eaux, en gestion des matières résiduelles, en gestion des sols contaminés et ouvrages d'adaptation aux changements climatiques auprès des villes et municipalités du Québec. L'entreprise a par ailleurs accru sa présence dans le secteur aéroportuaire, avec des mandats pour Aéroports de Montréal, l'Aéroport métropolitain de Montréal, la Société d'énergie de la Baie-James et le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Parallèlement, l'entreprise a diversifié ses activités en Ontario dans les secteurs municipaux, industriels, maritimes et des télécommunications, et à l'international, les équipes ont continué son développement dans les Caraïbes, à travers l'obtention d'un mandat de conception et de gestion de projet d'un hôtel et d'un nouvel établissement pénitentiaire sur l'île de Sint Maarten ou encore la planification de l'implantation du réseau 5G en Haïti.

Par ailleurs, Artelia Canada a été fièrement reconnue par ses pairs, avec l'attribution d'un prix aux Grands Prix du génie-conseil de l'AFG pour le projet de réaménagement des chemins Remembrance et Côte-des-Neiges à Montréal, une distinction qui illustre la qualité, l'engagement et l'excellence de ses équipes.

Des ambitions claires pour l'avenir



Pour 2026 et les années à venir, Artelia Canada affiche des ambitions claires : développer des projets majeurs dans les infrastructures de transport, l'hydroélectricité, le stockage d'énergie et l'industrie, en plaçant la décarbonisation et la conception durable au cœur de ses réalisations. L'entreprise souhaite accroître sa participation aux projets complexes et de grande envergure, tout en poursuivant ses mandats sur des projets de proximité avec ses clients locaux, afin de consolider les relations établies au fil des années. Cette stratégie s'accompagne d'une expansion géographique au Canada, notamment dans les Maritimes, en Ontario et en Colombie-Britannique, ainsi que d'investissements importants dans les outils numériques et l'intelligence artificielle.

Un nouveau leadership pour soutenir la croissance

Artelia Canada entame une nouvelle étape stratégique, portée par un leadership renouvelé qui guidera l'entreprise dans ses ambitions de croissance et de projets majeurs. Depuis le 1er janvier 2026, Benoît Baudry a pris la direction d'Artelia Canada en tant que Chef de la direction. Fort de plus de 30 ans d'expérience au sein du Groupe et reconnu pour son expertise dans la gestion de projets complexes à l'international, M. Baudry incarne la continuité et l'avenir, et est pleinement engagé à concrétiser les ambitions d'Artelia Canada. Son parcours, son leadership mobilisateur et sa vision stratégique permettront de consolider le positionnement de l'entreprise et de relever les grands défis de demain.

Cette nomination s'inscrit dans une transition planifiée et réfléchie au sein de la gouvernance. Après sept années à la tête de l'entreprise, M. Hélie amorce un passage de relais structuré, assurant la continuité du leadership et la stabilité de l'organisation. Il accompagnera Benoît Baudry dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, tout en poursuivant son engagement au sein de l'entreprise à titre de vice-président - Télécom et technologies opérationnelles.

Richard Hélie affirme :

« L'arrivée de Benoît Baudry comme Chef de la direction s'inscrit dans une transition naturelle et porteuse pour Artelia Canada. Je suis très heureux de lui passer le flambeau et de l'accompagner dans cette nouvelle étape, avec l'appui de nos 1 200 employés, afin d'assurer la continuité et de poursuivre le développement de l'entreprise. »

Benoît Baudry conclut :

« Artelia Canada est solidement ancrée dans ses territoires et pleinement intégrée au Groupe. Notre ambition est claire : être un partenaire de confiance pour des projets majeurs, multidisciplinaires et durables, tout en restant profondément humain et agile. »

À propos d'Artelia Canada

Artelia Canada est une entreprise d'ingénierie multidisciplinaire et indépendante active dans sept grands domaines : Mobilité, Bâtiment, Énergie, Environnement et Sciences de la Terre, Eau, Industrie, et Télécommunications. Guidées par l'excellence technique, la proximité avec les clients et l'esprit entrepreneurial, nos équipes conçoivent des solutions innovantes à impact positif pour la société et l'environnement. Membre du Groupe Artelia, nous combinons expertise locale et réseau mondial pour accompagner nos clients dans la réalisation de projets complexes et durables.

Pour en savoir davantage, visitez : https://arteliagroup.ca/fr/

À propos du Groupe Artelia

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d'ingénierie et de management de projet. Fort de 11 000 collaborateurs, Artelia est un acteur de référence dans le monde, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,15 Md€ en 2024 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses managers et salariés.

Pour en savoir davantage, visitez : https://www.arteliagroup.com/fr/

SOURCE Artelia Canada inc.

Contact : Pascale Laganière, Directrice des Communications, [email protected], 514-244-5079