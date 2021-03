Art public - Concours pour doter l'hôtel de ville de deux œuvres d'art

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la tenue d'un concours à l'intention des artistes professionnels en arts visuels pour la conception et la réalisation d'une installation intérieure de verre sérigraphié et d'une sculpture extérieure destinées à être intégrées à l'hôtel de ville. Réalisé dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics selon le décret du gouvernement du Québec, ce concours mènera à l'acquisition de deux œuvres d'art réalisées par des artistes distincts.

« Ces deux œuvres pourront être admirées par la population montréalaise, de nombreux touristes ainsi que le personnel de l'hôtel de ville. Ce concours permettra aussi, en ces temps particulièrement difficiles pour le milieu culturel, de contribuer à la vitalité culturelle de Montréal en soutenant les artistes en arts visuels », a souligné la vice-présidente et responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

Les deux œuvres seront intégrées en respectant le patrimoine de ce lieu historique d'une grande valeur. La restauration patrimoniale et la mise aux normes de l'hôtel de ville, dont les travaux ont débuté au printemps 2019, vont d'ailleurs bon train et l'inauguration des œuvres en question est prévue en même temps que la réouverture.

Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de modernisation rendus nécessaires, l'hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins de la population et à la vie démocratique.

Les propositions artistiques devront s'inspirer de la vision et des orientations liées au projet de rénovation de l'hôtel de ville, à savoir, la place des citoyennes et des citoyens et la démocratie, l'ouverture sur le monde et la diversité ainsi que la mise en valeur du passé et de l'avenir.

Un jury de sélection retiendra trois finalistes pour chaque volet du concours.

Le concours est ouvert aux artistes professionnels ayant la citoyenneté canadienne ou le statut d'immigrant reçu et qui résident au Québec depuis au moins un an.

Les artistes qui le souhaitent ont jusqu'au 30 avril pour déposer leur candidature. Pour plus d'information sur les formalités, rendez-vous sur la page https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/.

