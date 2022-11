MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Espace musée Québecor célèbre les 50 ans de carrière du créateur québécois Jean-Claude Poitras en présentant son exposition Art-Couture au siège social de l'entreprise dès aujourd'hui. Grand ambassadeur du Québec, le célèbre designer de mode revisite ici ses classiques de la haute couture, s'en inspirant pour créer des œuvres d'art uniques tout en élégance et en mouvement, à l'image de son parcours.

« C'est grâce à des visionnaires comme Jean-Claude Poitras que le Québec se démarque autant sur la scène internationale. Avec cette exposition, nous soulignons les 50 ans de carrière de cet artiste exceptionnel, un modèle d'innovation pour les jeunes créateurs », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « En rendant ses œuvres accessibles dans notre Espace musée, nous sommes fiers de faire rayonner la culture québécoise et, surtout, de participer à rapprocher l'art des gens. C'est une part importante de la mission de notre entreprise. »

Jean-Claude Poitras : les horizons insoupçonnés d'une carrière dans la mode

En une quarantaine d'œuvres réparties en trois collections, Art-Couture raconte l'histoire du réputé Jean-Claude Poitras. Cinquante ans après l'ouverture de son premier atelier, il ne cesse de se réinventer. Peinture et broderie sur toiles de tissu, impressionnantes sculptures de bustiers, esquisses sur papiers texturés… sa démarche artistique s'inscrit plus que jamais à l'intersection de ses métiers d'artiste visuel et de couturier.

Rappelons que depuis ses débuts en 2012, l'Espace musée Québecor a accueilli plus de 20 expositions mettant en valeur des créateurs québécois de renom. Les visiteurs ont eu la chance d'y découvrir le talent de nombreux artistes : Pierre Dury, Armand Vaillancourt, Marc Séguin, Louis Boudreault, Françoise Sullivan, Michel Goulet, Nadia Myre, Jérôme Fortin, Alexandre Castonguay, Guy Laramée, Patrick Beaulieu, Catherine Bolduc et plusieurs autres.

L'exposition multidisciplinaire Art-Couture y sera présentée jusqu'au 28 février 2023. Le public peut y accéder gratuitement de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi, au siège social de Québecor, au 612, rue Saint-Jacques, à Montréal.

À propos de L'Espace musée Québecor

L'Espace musée Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres québécoises. Depuis 2012, plus de 20 expositions d'artistes québécois y ont été présentées. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, entre autres le Musée national des beaux-arts du Québec, la Fonderie Darling et la Journée des musées montréalais.

quebecor.com/engagement-social/culture/espace-musée

À propos de l'engagement social de Québecor

Depuis plus de 70 ans, Québecor contribue à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor participe ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

SOURCE Québecor Média inc.

Renseignements: Québecor, 514 380-4572, [email protected]