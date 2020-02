Arrondissement de Montréal-Nord - L'école Le Carignan deviendra une école-musée

MONTRÉAL-NORD, le 16 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord franchit une étape de plus dans le déploiement, au sein des écoles publiques de son territoire, du projet Adoptez une école porté par Réseau réussite Montréal. Après l'école St-Rémi qui a été adoptée par l'Orchestre symphonique de Montréal, c'est au tour de l'école Le Carignan d'être adoptée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), le cégep Marie-Victorin et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI). Cette école deviendra ainsi une école-musée!

La directrice de l'école Le Carignan, Pascale Beaudry, a une vision bien claire de cette future école-musée : « Grâce à ces collaborations, nous voulons faire rayonner les réalisations des élèves en art, en musique, en informatique, en science, et même les activités sportives. Avec l'installation d'une structure permanente d'exposition 360o, que nous allons développer avec le MBAM, les réalisations des jeunes pourront être mises en valeur, rayonner et être reconnues par leurs pairs et les visiteurs. »

« Quand des partenaires comme les universités, les institutions publiques, les entreprises, les organismes communautaires ainsi que les écoles se rassemblent pour réfléchir et élaborer un projet en accord avec le projet éducatif de l'école, ce sont tous les élèves qui en sortent gagnants », affirme Andrée Mayer-Périard, directrice générale de Réseau réussite Montréal.

Des partenaires dévoués

Le MBAM accompagnera l'école dans la création d'espaces d'exposition et fournira des ressources matérielles nécessaires à la mise en valeur des créations des élèves et à leur accessibilité pour les parents et la communauté. « Nous sommes très heureux d'adopter l'école Le Carignan et de permettre aux élèves de vivre des expériences qui favoriseront leur créativité et leur estime de soi. Ce projet s'inscrit naturellement dans la vision humaniste qui anime le Musée des beaux-arts de Montréal », explique Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef.

Bien ancré dans son milieu et sensible aux besoins des plus jeunes, le cégep Marie-Victorin va quant à lui offrir un soutien aux élèves dans l'élaboration de projets, par l'implication d'étudiant.es de divers programmes. Sylvain Mandeville, directeur général du cégep, croit fermement à cette ouverture à la communauté : « Nous pensons que l'école peut aller encore plus loin dans le développement de projets avec les jeunes. Nous pouvons rendre l'école encore plus attrayante, pertinente et stimulante en offrant aux plus jeunes des exemples positifs et inspirants d'étudiant.es de leur quartier, qui poursuivent des études collégiales, et qui les soutiennent concrètement dans l'élaboration de leurs projets-classe ».

Quant à la SOVERDI, collaboratrice de longue date de l'école Le Carignan, elle souhaite réaffirmer son engagement à soutenir les projets ambitieux de l'école. « Par son adoption, nous reconnaissons la grande richesse de cette collaboration et son impact direct dans la communauté nord-montréalaise. Déjà présente pour dynamiser l'environnement de l'école dans le cadre du Corridor vert, Soverdi pourra contribuer au projet de l'école-musée en y ajoutant des éléments artistiques extérieurs, qui s'inscrivent dans une vision de développement durable », souligne Malin Anagrius, directrice générale de l'organisme.

« Priorité Jeunesse » et « Adoptez une école »

Depuis 2017, le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse (2017-2027) rassemble une centaine d'actrices et d'acteurs du milieu engagés pour transformer les conditions de vie, d'études et de travail des jeunes de 0 à 29 ans.

Une des mesures de l'axe 1 de ce plan - Favoriser la maturité et la persévérance scolaire, et la réussite éducative - est de déployer le mouvement Adoptez une école au sein de chaque école publique à Montréal-Nord. Cet apport vient soutenir la mise en place d'un continuum de services, sans point de rupture, de la petite enfance à l'obtention d'un premier diplôme.

Incubateur d'initiatives pédagogiques novatrices destiné aux élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires de Montréal, le projet Adoptez une école vise à favoriser la persévérance et la réussite scolaire dans la métropole.

La mairesse de l'arrondissement, Christine Black, est très fière de cette annonce : « Les élèves de l'école Le Carignan méritent cet accompagnement novateur dans leur parcours scolaire ».

