Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 9 novembre

MONTRÉAL-NORD, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 9 novembre. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

En début de séance, les élus ont observé une minute de silence afin de commémorer le jour du Souvenir qui se tiendra le 11 novembre prochain en respect pour les combattants qui ont défendu le pays au cours de l'histoire. Cette minute était également observée afin de souligner les tristes événements survenus dans le Vieux-Québec qui ont coûté la vie à deux personnes et ébranlé toute la communauté.

Par la suite, avant de passer aux points à l'ordre du jour, la mairesse a tenu à souligner les avancées dans le dossier du premier projet interarrondissement de la Ville de Montréal, celui de bibliothèque et d'espace culturel Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord, qui a franchi une nouvelle étape administrative vers sa réalisation. Le conseil a salué l'excellente collaboration avec son voisin et partenaire Ahuntsic-Cartierville dans l'évolution de cet important projet pour la population des deux arrondissements.

Les élus se sont dits également préoccupés et bouleversés par les allégations de racisme exprimées par des élèves de l'école Henri-Bourassa. Ils ont dit espérer que la lumière soit faite sur ces événements et que l'on s'assure que plus jamais ce genre de propos ne viennent miner le parcours des étudiants.

Montréal-Nord prêt pour l'hiver

Le conseil a adjugé à Entreprise Move, au montant de 241 171 $, un contrat relatif à la location d'une niveleuse avec opérateur, à Pavages Chartrand inc., au montant de 735 439 $, un contrat relatif à la location de trois niveleuses avec opérateurs et à Services Uniques J.M. inc., au montant de 315 744 $, un contrat relatif à la location d'une niveleuse avec opérateur, pour un montant total de 1 292 355 $, pour les opérations de déneigement 2020-2021 et 2021-2022. Cet appel d'offres public regroupé avec différents arrondissements de Montréal a été effectué par la Direction de l'approvisionnement afin d'obtenir des propositions à prix compétitifs.

Le conseil a aussi autorisé une dépense de 399 653 $ auprès de Compass Minerals Canada, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées et des trottoirs, pour la saison hivernale 2020-2021, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et l'entreprise.

Le conseil a autorisé une dépense de 108 352 $ auprès de Lafarge Canada inc., pour la fourniture et le transport de pierres concassées et de pierres pré-mélangées requises par la Direction des travaux publics pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, toujours conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et cette firme.

Le conseil a aussi accordé une contribution financière de 10 000 $ au Centre des jeunes l'Escale pour la réalisation du projet de Brigade neige pour la période du 10 novembre 2020 au 30 avril 2021. Ce projet permettra de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite ou des aînés en offrant un service gratuit de déneigement. La clientèle de ce service sera recrutée en collaboration avec le CLSC de Montréal-Nord, le CIUSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (CIUSS NIM) et d'autres organismes nord-montréalais au besoin.

Pour des quartiers propres et agréables

Dans le cadre du projet pilote d'implantation de conteneurs semi-enfouis sur l'avenue Jubinville, le conseil a accordé une contribution financière maximale de 10 000 $ à l'organisme Parole d'ExcluEs pour l'embauche d'un référent de propreté, à compter du 1er novembre 2020. Cette personne aura pour tâche d'accompagner les citoyens dans l'utilisation des conteneurs semi-enfouis qui remplaceront les collectes de porte en porte. Ce projet pilote est l'une des réalisations phares du plan collectif de propreté du Nord-Est élaboré avec et pour la population de ce quartier.

Soutien à des jeunes impliqués dans leur communauté pour un quartier plus propre

Le conseil a accordé une contribution financière maximale de 3 500 $, à l'organisme Parole d'excluEs à compter du 10 novembre 2020, pour le soutien et l'accompagnement des jeunes du secteur nord-est dans le cadre du projet " Gilets verts - Brigade des jeunes ". Les Gilets verts sont d'abord une équipe de sensibilisation et de promotion d'initiatives citoyennes liées à l'environnement.

Dernièrement, ces jeunes de 8 à 13 ans du Nord-Est ont planifié puis lancé une campagne de sensibilisation en faisant un concours de dessins sous le thème de la propreté. Ils ont aussi fait des corvées et des sondages. À ce jour, ils continuent de s'impliquer avec leurs parents dans la promotion des bonnes habitudes en matière environnementale. Le conseil souhaite leur accorder plus de soutien et d'accompagnement pour qu'ils puissent mettre sur pied de nouveaux projets et continuer sur cette voie pour devenir des leaders.

Le conseil a aussi approuvé le projet de convention modifiée intervenue avec l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir afin de donner une première expérience d'emploi à des jeunes du secondaire ou éloignés du marché du travail par l'entremise du programme de brigade de propreté responsable de six cours d'école, du nettoyage des terrains privés en façade des bâtiments de certaines rues et de la plantation d'arbres sur des terrains privés pour un total de 59 868 $.

Pour une concrétisation de la vision présentée dans le budget 2021 et le programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030

Le conseil a donné un avis de motion, présenter et déposer en vue d'adopter à une séance ultérieure un Règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021. En général, l'augmentation des tarifs est de 2 %, ce qui correspond à l'indice des prix à la consommation et qui permettra l'atteinte des objectifs de revenus prévus au budget 2021 de l'arrondissement.

Le conseil a donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021, lequel serait de 0,1475 $ par 100 $ d'évaluation foncière comme prévu au budget 2021 de l'arrondissement.

Le conseil a donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage de rue et de remplacement de lampadaires et pour des travaux de réfection de pavage et de trottoirs sur les rues locales tel que prévu au plan triennal d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement.

Le conseil a donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de règlement autorisant un emprunt de 1 096 000 $ pour les travaux de réaménagement de parcs, espaces verts et pistes cyclables comme prévu au programme décennal d'immobilisation (PDI) pour l'année 2021 et selon le Plan directeur des parcs, espaces verts et équipements communautaires.

Finalement, le conseil a donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de règlement autorisant un emprunt de 2 518 000 $ pour la construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement, notamment les bibliothèques Yves-Ryan et Henri-Bourassa, les bureaux de la Direction des sports, loisirs et développement social ainsi que la mairie d'arrondissement.

Pour une nouvelle clinique médicale

Le conseil a adopté un projet de résolution afin de permettre la construction d'une clinique médicale située au 12421, boulevard Lacordaire. Ce projet de clinique médicale a fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en septembre 2019. Toutefois, entre la proposition initiale et les documents pour permis, des modifications mineures ont été apportées à l'apparence extérieure du bâtiment.

