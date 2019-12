Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 9 décembre 2019

MONTRÉAL-NORD, QC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 9 décembre 2019.

Au début de cette séance, les membres du conseil ont rendu hommage à M. Normand Foucault, à l'occasion de son départ de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, pour son implication très appréciée aux projets de l'arrondissement, notamment à la Table de coordination du Corridor vert des cinq écoles.

Soutien financier à la Coop de solidarité Éconord

Au cours de la même séance, les membres du conseil ont octroyé un contrat de service de 91 000 $ à la Coop de solidarité Éconord pour la gestion des jardins communautaires, l'aménagement des ruelles vertes ainsi que divers projets pour l'année 2020. Une contribution financière de 158 500 $ a également été accordée à l'organisme pour la réalisation du programme Éco-quartier au cours de l'année 2020.

Entente dans le secteur scolaire

Une contribution financière de 1 000 $ a été accordée à l'école primaire Pierre-de-Coubertin pour le projet Animation d'albums jeunesse avec les parents dans le contexte d'un budget résiduel issu de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

D'autre part, le conseil a approuvé une entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, pour une durée de 10 ans.

Appels d'offres pour divers travaux

Les Terrassements Multi-Paysages, plus bas soumissionnaire conforme, a obtenu un contrat pour l'exécution des travaux d'aménagement de la rue Dijon, la fourniture de mobilier urbain standard et sur mesure, la fabrication de structure sur mesure et les travaux électriques pour l'éclairage du site pour une dépense totale de 846 797,59 $.

Navada Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, a obtenu pour un montant de 151 882,43 $, un contrat pour des activités d'entretien mécanique de trois arénas et de la patinoire Bleu Blanc Bouge, pour une période de 24 mois à partir du 1er janvier 2020. De plus, une somme de 50 000 $ a été réservée pour l'achat de pièces et d'équipements requis pour l'entretien et les appels de services.

Par contre, le conseil a rejeté les huit soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 1064 pour des travaux de construction de saillies de trottoirs, la reconstruction de sections de trottoirs et l'élévation du pavage sur diverses rues de l'arrondissement. Après l'ouverture des soumissions, l'écart de prix entre la soumission la plus basse et l'estimation de la Division des études techniques est supérieure à plus de 50%. Pour cette raison, le processus d'octroi de contrat est annulé et l'ensemble des soumissions est rejeté.

Dépenses d'équipements variés

Les membres du conseil d'arrondissement ont adopté une série de résolutions en vue de l'acquisition de matériaux, services et équipements :

91 506,88 $ auprès de Lafarge Canada pour la fourniture et le transport de pierres concassées et de pierres prémélangées;

30 999,56 $ auprès de Demix agrégats pour la fourniture et la livraison d'abrasifs pour la saison hivernale 2019-2020;

29 311,75 $ auprès de WM Québec pour la disposition des résidus de balais de rues et des dépôts à neige, pour la période du 26 janvier 2019 au 31 décembre 2019;

45 499,75 $ auprès de C.P.U. Design pour l'acquisition de 60 ordinateurs;

22 472,55 $ auprès de Compugen pour l'acquisition de 120 écrans d'ordinateur.

Embauche de six aide-bibliothécaires dans l'arrondissement

Grâce à la collaboration du syndicat des cols blancs, l'arrondissement peut désormais mettre en place de nouveaux horaires, comprenant les soirs et fins de semaine, pour deux postes d'aide-bibliothécaires à la MCC et huit autres postes répartis dans les quatre installations.

Le conseil a ainsi entériné hier l'embauche de six aide-bibliothécaires additionnels qui seront en poste à compter du 14 décembre 2019. Cela permettra d'adapter les horaires de nos employés aux heures d'ouverture des installations.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Daniel Bussières, chef de division, daniel.bussieres@ville.montreal.qc.ca, 514 328-4000, poste 4083

Related Links

ville.montreal.qc.ca/mtlnord