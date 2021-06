Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 7 juin

MONTRÉAL-NORD, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 7 juin. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

En ouverture de séance, la mairesse suppléante, Mme Chantal Rossi, a tenu à revenir sur le dossier du racisme systémique qui a fait les manchettes au cours des dernières semaines. Elle a notamment rappelé que l'Arrondissement s'engage à appliquer les recommandations des rapports Saba et Soares qui ont été récemment déposés.

Au cours de cette intervention, Mme Rossi a rappelé les actions posées au cours de la dernière année par l'Arrondissement et elle a pris le soin de mentionner que : "Nos employés cols bleus sont au cœur de la prestation de services essentiels à la population. Depuis le début de la pandémie, ils sont fidèles au poste malgré un contexte de travail stressant. Ils méritent pleinement de pouvoir œuvrer dans un climat de travail sain, exempt de toute pratique discriminatoire systémique. Nous déployons un plan d'action destiné à implanter des procédures normalisées et efficaces, ainsi que des stratégies d'inclusion qui vont leur assurer, ainsi qu'à toutes et tous nos employé.e.s, un traitement équitable, respectueux, inclusif et bienveillant."

Un geste important pour un milieu de travail sain et exempt de discrimination

Signe que l'arrondissement est bien déterminé à suivre les recommandations des deux rapports qu'il avait demandés au sujet de plaintes de racisme et de discrimination à la Direction des travaux publics, le conseil a autorisé hier soir la création d'un poste permanent de conseiller - équité diversité, inclusion et développement de compétences à la Division des ressources humaines, à compter du 12 juin 2021. Ce poste de spécialiste en EDI (Équité, Diversité et Inclusion) vise à apporter un soutien aux gestionnaires et aux employés dans la lutte au racisme et à la discrimination systémique, ainsi que dans l'amélioration du climat de travail en ce qui a trait à l'équité et au respect entre employés de l'arrondissement. De plus, ce conseiller coordonnera la mise en œuvre des recommandations issues des examens internes et externes, exercice auquel contribuent les employés, les gestionnaires et certains services de la Ville, le Bureau de Lutte au racisme et aux discriminations systémiques, ainsi que les représentants syndicaux.

Lutte aux inégalités sociales

Le conseil a accordé une contribution financière de 31 113 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) pour l'année 2021 et 2022, conformément au Cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Cette contribution confirme la reconnaissance et l'engagement du conseil envers la TQMN, dans le respect du cadre de cette initiative qui contribue au développement social dans les quartiers, en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Pour une cohabitation harmonieuse

Le conseil a accordé une contribution financière de 15 000 $ à Un itinéraire pour tous, pour l'année 2021, afin de réaliser le projet Action Jeunesse Nord-Est, dans le cadre de la mesure temporaire en sécurité urbaine mise en place pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations défavorisées. Cette initiative temporaire est destinée spécifiquement à la bonification ou l'ajout d'interventions communautaires qui favorisent la sécurité et la cohabitation, ainsi que l'offre de services de proximité adaptés.

Un geste de soutien aux femmes victimes de violence

Conscient de l'importance du soutien aux femmes victimes de violence, le conseil a accordé une contribution financière de 500 $ à l'organisme Halte-Femmes Montréal-Nord pour financer l'achat de coupons de taxis afin de soutenir l'organisme dans la prévention de la violence que subissent ces femmes, laquelle a été exacerbée en temps de pandémie.

Arrivée de Communauto Flex à Montréal-Nord

Le conseil a recommandé au Comité exécutif de la Ville de Montréal d'édicter, en vertu du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service, une ordonnance le modifiant afin d'inclure Montréal-Nord dans la zone de desserte à compter du 30 juin 2021. Concrètement, cela donnera accès aux citoyens au volet Flex de Communauto, lequel permet de disposer de la voiture en libre-service sans réservation et de garer celle-ci dans les espaces de stationnement sur rues de l'arrondissement. L'arrondissement souhaite encourager l'usage de véhicules en libre-service, lesquels assurent une offre complémentaire au réseau de transport collectif tout en diminuant le taux de possession automobile.

Pour le verdissement et l'embellissement du territoire

Le conseil a adjugé un contrat pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres et de végétaux en arrière-trottoir et en saillie de rue sur diverses rues de l'arrondissement aux Entreprises Roseneige, pour une dépense totale de 142 796 $.

Favorisées dans le cadre du Programme Vision Zéro, les saillies dans les trottoirs permettent de raccourcir la distance à parcourir pour les piétons qui traversent la rue ainsi que de ralentir la vitesse des véhicules par l'effet visuel et le rétrécissement de la chaussée qu'elles produisent. De plus, elles permettent d'éloigner des intersections les véhicules stationnés sur les rues afin d'améliorer la visibilité. Les saillies permettent aussi d'améliorer l'aspect visuel des rues par la plantation de végétaux tout en facilitant l'absorption de l'eau de pluie et en réduisant la quantité d'eau qui transige par les égouts.

Un été occupé dans nos parcs

Dans le cadre de son Programme d'animation dans les parcs, le conseil a accordé des contributions financières totalisant 110 000 $ pour la réalisation des projets qui permettront d'offrir une variété d'activités accessibles et gratuites aux jeunes âgés de 6 à 25 ans et aux jeunes familles. Pour 2021, une attention particulière a été portée à la sélection de projets visant la population de 18 à 25 ans:

55 000 $ à l'Association de Place Normandie, pour le projet "Anima-parcs", qui offre une programmation touchant les arts, la littératie, les loisirs et les sports;

3 462 $ à la Coop de solidarité Éconord, pour le projet "Artclimatique", qui utilise l'art comme outil pédagogique et ludique permettant d'instruire et de réfléchir sur les enjeux environnementaux;

20 600 $ aux Productions Qu'en dit Raton?, pour le projet "Atelier d'initiation au théâtre dans les parcs", qui offre aux jeunes de la communauté des ateliers interactifs axés sur les arts de la scène;

30 938 $ au Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord pour le projet "Une Escale au Cœur du Hood", qui fournit un accompagnement psychosocial et un service d'écoute aux jeunes nord-montréalais dans une ambiance récréative, sportive et éducative.

Pour des équipements sportifs modernes et de qualité

Le conseil a autorisé le dépôt de quatre demandes de financement pour la réfection de terrains sportifs à la Ville de Montréal.

Ainsi l'arrondissement a déposé quatre projets soit:

La réfection du terrain de basketball au parc Le Carignan , dans le Corridor vert des 5 écoles;

, dans le Corridor vert des 5 écoles; La réfection des terrains de basketball au parc Saint-Laurent ;

; La réfection du terrain de tennis au parc Saint-Laurent ;

; La réfection du terrain de baseball #1 au parc Charleroi.

Il a ainsi souligné sa volonté de participer au Programme des installations sportives extérieures (PISE) 2019-2021, et a confirmé sa participation au financement du projet.

20 ans de la SHGMN

Fier de la présence de cet organisme sur le territoire de l'arrondissement et soulignant ses importantes réalisations et contributions à la vie culturelle et communautaire, le conseil a accordé une contribution financière de 3 502 $ à la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord afin d'aider l'organisme dans l'organisation d'un événement pour souligner son 20e anniversaire de fondation, le 28 août 2021 prochain, au parc Eusèbe-Ménard. À cette somme s'ajoute notamment un total estimé à 3 000 $ supplémentaire en dépenses de services, en valeur locative et en services fournis par l'arrondissement.

