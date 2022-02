Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 7 février

MONTRÉAL-NORD, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 7 février. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

Les élus ont débuté cette séance en présentant une déclaration d'appui aux Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février ainsi qu'une déclaration en lien avec la commémoration de l'événement de l'attentat de la grande Mosquée de Québec survenu il y a cinq ans. Ils ont aussi approuvé une motion en appui à la déclaration adoptée par le Conseil municipal visant à reconnaître l'importance du loisir public.

Pour les jeunes à la MCC, des collaborations avec UIPT

Le conseil a accordé une contribution financière de 37 000 $ à Un itinéraire pour tous cette année encore, pour l'embauche d'un intervenant jeunesse visant à assurer une présence active à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire pour l'année 2022. Cette ressource de l'organisme interviendra principalement auprès des jeunes de 12 à 17 ans qui fréquentent l'endroit dans le but de développer une communication et un contact constructif avec eux tout en favorisant le respect des règlements du lieu.

Le conseil a également reconduit une contribution financière de 15 000 $ à ce même organisme pour le projet intitulé Animation de soirées de jeux vidéo à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord qui se poursuit en 2022. Ce projet permettra d'offrir à une cinquantaine de jeunes âgés entre 13 et 25 ans de Montréal-Nord (en particulier du secteur nord-est) une activité de divertissement, de socialisation et de développement des compétences, le tout dans un lieu de diffusion culturel.

Pour des trottoirs en bon état

Le conseil de Montréal-Nord a offert au conseil municipal de la Ville de Montréal de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux pour la reconstruction de sections de trottoirs sur le réseau artériel administratif de la ville (RAAV). Au cours des dernières années, les investissements dans le maintien du réseau routier ont permis d'améliorer significativement la condition des rues du réseau artériel. Les interventions étant davantage orientées vers la réhabilitation des chaussées, des efforts complémentaires sont maintenant requis afin d'adresser la désuétude de certaines sections de trottoirs, principalement sur les rues Prieur et Mont-Joli.

La bibliothèque Henri-Bourassa se refait une beauté

Le conseil a adjugé à Ross & Anglin Ltée un contrat pour la réfection de la structure en béton et de la dalle des entrées extérieures de la bibliothèque Henri-Bourassa au montant total de 880 266 $. Ce contrat comprend aussi le remplacement des garde-corps et des mains courantes, le remplacement de la membrane d'étanchéité des marches et des contremarches, l'ajout d'une marquise en verre, l'optimisation de l'éclairage de l'entrée principale, la correction de l'imperméabilisation d'une partie du mur de maçonnerie, la mise aux normes de l'entrée piétonne pour l'accessibilité universelle ainsi que la reconstruction partielle des murets et la relocalisation de la chute à livres.

Des places publiques et du verdissement sur Pie-IX une réalité en 2022!

Le conseil a octroyé une série de contrats pour la réalisation d'un axe de transition nord-sud verdi, sécuritaire et accueillant sur Pie-IX. En plus d'embellir ce tronçon du côté ouest du boulevard, entre les rues Martial à Monselet, ce projet vise à favoriser un développement à échelle humaine sur cette artère et à atténuer l'impact de l'emprise routière et de la circulation. Les investissements se font sur trois secteurs: la place Saint-Rémi, qui sera aménagée devant l'école du même nom, où se situe le Projet La Musique aux enfants de l'OSM et dont l'aménagement en est inspiré; l'espace Martial, situé à côté du restaurant Dic Anns, et finalement la promenade Pie-IX aménagée devant l'école Galileo. Ces appellations sont des titres de travail. Les lieux feront l'objet d'une nomination officielle plus tard dans le processus.

Les sommes suivantes ont été octroyées:

un contrat 90 833 $ à Turquoise design inc. pour la révision du concept paysager, la préparation des documents d'appel d'offres et la surveillance partielle des travaux d'aménagement paysager de la place Saint-Rémi;

un contrat de 73 905 $ à EMS Infrastructure inc. pour la révision du concept d'ingénierie civile et électrique, la préparation des documents d'appel d'offres et la surveillance partielle des travaux d'ingénierie de la place pour un montant de;

un contrat de 9 312,98 $, à Qualilab Inspection inc. pour l'étude de percolation des sols en avant-projet de l'aménagement de la place Saint-Rémi;

un contrat de 24 719 $ à la firme Les promotions immobilières Grenstal, pour un mandat d'accompagnement pour l'attraction, la stimulation et la concrétisation de projets immobiliers autour du boulevard Pie-IX;

une contribution financière de 124 205 $ à la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), pour la réalisation d'un projet de verdissement. L'îlot visé par les aménagements paysagers et la plantation d'arbres par cet organisme est ceinturé par les rues Monselet et Martial, de l'avenue de Gariépy et du boulevard Pie-IX. Presque entièrement minéralisé, ce terrain d'une superficie de 1245 m², appartenant à la Commission scolaire English-Montréal (école Galileo), représente présentement un important îlot de chaleur. L'organisme a aussi obtenu une subvention du fédéral et d'autres partenaires pour compléter le montage financier de ce projet;

une contribution financière de 66 675 $ au même organisme pour la réalisation d'un projet similaire d'une superficie de 425 m², cette fois sur un terrain appartenant au Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île.

Le conseil a aussi décrété l'imposition d'une réserve pour les fins de parc local sur un lot situé au 10111 Boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel. Le conseil a aussi mandaté le Service des affaires juridiques pour entreprendre les procédures requises ainsi que le Service de la gestion et de la planification immobilières pour négocier l'acquisition de ce terrain de gré à gré.

