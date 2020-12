Arrondissement de Montréal-Nord Faits saillants du conseil d'arrondissement du 7 décembre

MONTRÉAL-NORD, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 7 décembre. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

En début de séance, les élus ont rendu hommage à Mme Shirlane Day, directrice générale de l'Institut Pacifique, qui s'est mérité le Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie de l'Association des professionnels en philanthropie pour ses réalisations et son accomplissement extraordinaire au cours de ses 25 années d'engagement dans le domaine. L'Institut Pacifique est très impliqué dans le développement de Montréal-Nord. Il œuvre en accompagnement et en consultation, en formation, en médiation et résolution de conflits ainsi qu'en recherche et développement d'outils pédagogiques.

Les élus ont également salué la nomination de Mme Brunilda Reyes, directrice générale des Fourchettes de l'espoir, à l'Ordre de Montréal, la plus haute distinction honorifique montréalaise. L'Ordre vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués soit par leur contribution significative au développement de la ville, leur apport notoire à son rayonnement international, le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyens ou la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Des investissements pour la mise en valeur de nos parcs et infrastructures

Le conseil a adjugé à Aménagement Pavatech Arthier Construction un contrat pour les travaux d'aménagement paysager et d'éclairage extérieur du site de la Maison Brignon-dit-Lapierre au montant total de 974 572,25 $. Les travaux visent l'aménagement d'un jardin résidentiel typique des résidences de l'époque.

Le conseil a adjugé à Maçonnerie Rainville et frères inc. un contrat pour la réfection de l'enveloppe extérieure du chalet du parc Le Carignan et la réfection de la toiture du chalet du parc Lacordaire au montant total de 655 008,38 $.

Le conseil a aussi autorisé une dépense supplémentaire de 375 000 $ à titre de contingences à Axe Construction inc. dans le cadre du contrat 1053 pour la construction d'une scène musicale extérieure et pour l'agrandissement du chalet de parc Aimé-Léonard.

Le conseil a autorisé un emprunt de 1 096 000 $ pour permettre la réalisation de travaux de réaménagement de parcs, espaces verts et pistes cyclables. Ce projet de règlement avait fait l'objet d'un avis de motion lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020.

Le conseil a finalement adopté un règlement qui permet un emprunt de 2 518 000 $ afin de financer le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. Ce projet de règlement avait fait l'objet d'un avis de motion lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020.

Le conseil a finalement adopté un règlement qui permet un emprunt de 600 000 $ destinés à la réalisation de travaux d'éclairage de rue, au remplacement de lampadaires et à la réfection du pavage et des trottoirs sur les rues locales.

Pour la vitalité culturelle

Le conseil a adjugé à Amarande Rivière un contrat de services professionnels pour la coordination et la mise en œuvre de plans d'action en médiation culturelle pour un montant de 179 636,94 $, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec une possibilité de deux renouvellements d'un an chacun. Rappelons que l'arrondissement a développé en 2010 une approche novatrice dans le domaine, ce qui a permis d'insuffler de la vitalité à sa scène culturelle en allant rejoindre des publics variés dans les domaines des arts de la scène, des arts visuels, du patrimoine, de la lecture et des bibliothèques, du cinéma, de l'art public et des arts de la table.

Pour un soutien aux organismes sportifs

Conscient de l'importance de soutenir les organismes sportifs en ces temps difficiles, le conseil a accordé des contributions financières totalisant la somme de 122 810 $ pour l'année 2021 aux organismes suivants : 50 630 $ au Club de natation de Montréal-Nord, 27 630 $ au Club de soccer de Montréal-Nord, 17 790 $ au Club de gymnastique Gymkhana de Montréal-Nord, 12 360 $ au Club de basketball de Montréal-Nord et 14 400 $ au Baseball mineur de Montréal-Nord.

Priorité jeunesse

Le conseil a accordé une contribution financière de 25 000 $ pour l'année 2020 et de 25 000 $ pour l'année 2021 afin de soutenir le salaire du poste de co-coordonnateur dédié à la mise en œuvre du Plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse 2017-2027. L'entente de partenariat 2017-2019 entre la Table de quartier de Montréal-Nord et l'arrondissement de Montréal-Nord est reconduite d'un commun accord pour deux années supplémentaires soient 2020 et 2021, ce qui justifie cette contribution pour deux années additionnelles.

Pour un soutien à la vie communautaire

Dans le contexte de la pandémie, le conseil a souhaité remettre une aide financière totale de 8 000 $ au Centre communautaire Annour, au Centre de pédiatrie sociale, au Centre communautaire multi-éthnique, à Épisole, à la Mission Bon accueil, aux Fourchettes de l'Espoir, à Panier Futé, au Carrefour des retraités, et au Magasin partage afin de leur permettre de fournir de l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin du territoire.

Dans le même esprit, le conseil a accordé une somme de 2 000 $ à l'organisme Amour en action pour les services offerts aux personnes en situation d'itinérance. Une contribution financière de 1 000 $ a aussi été offerte à l'organisme CAMÉÉ (Centre d'activités de Montréal-Nord pour le maintien de l'équilibre émotionnel) pour venir en aide aux personnes en détresse psychologique ou en santé mentale depuis le début de la pandémie.

Le conseil a aussi accordé de nombreuses contributions financières à des organismes du milieu afin de soutenir le dynamisme de la vie communautaire dans l'arrondissement :

5 550 $ aux 14 comités des loisirs des résidences d'habitation pour aînés de Montréal-Nord pour l'année 2020;





3 000 $ aux Fourchettes de l'Espoir pour la tenue du projet « De l'Espoir à sa table » qui aura lieu le 24 décembre 2020;





2 500 $ au Conseil particulier Sault-au-Récollet (Société Saint-Vincent-de-Paul Sainte-Colette) dans le cadre du programme d'aide d'urgence destinée aux personnes et familles défavorisées pour l'année 2020;





1 500 $ à Entre-Parents de Montréal-Nord pour la tenue du projet « Fête de Noël pour les familles » qui aura lieu le 17 décembre 2020;





1 300 $ aux Loisirs Sainte-Gertrude pour l'année 2020.

Pour la collaboration entre arrondissements

Le conseil a offert à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro l'implantation de l'application de suivi de la masse salariale développée par des employés de l'arrondissement. Celle-ci permet d'établir le budget de la masse salariale ainsi qu'une planification originale et modifiée des besoins par période de paie. Un outil facilitant les corrections à apporter au système de gestion du temps a aussi été intégré à l'application.

Reconnaissance des organismes

Le conseil a approuvé la reconnaissance et le soutien du Centre des Femmes interculturelles Claire à titre de partenaire de mission partagée et il a reconduit la reconnaissance et le soutien de l'Association Récréotouristique Montréal-Nord sous le nom de La Route de Champlain, à titre de mission complémentaire, pour la période de novembre 2020 à novembre 2023.

