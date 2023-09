Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 5 septembre

MONTRÉAL-NORD, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du mardi 5 septembre.

En ouverture de séance, les élu.e.s ont d'abord invité les jeunes athlètes qui représentaient la circonscription de Bourassa qui ont participé aux derniers Jeux du Québec à Rimouski ainsi que leurs entraîneurs à venir signer le Livre d'or de l'Arrondissement. Cet honneur vise à souligner leurs exploits sportifs et leur impact auprès des jeunes de l'arrondissement.

Soutien et reconnaissance des organismes

Lors de la séance, le Conseil a adopté la Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif et d'accès au soutien afin d'assurer l'équité et la transparence de traitement envers tous les organismes qui sollicitent une reconnaissance. Rappelons qu'une première Politique a été approuvée par le conseil d'arrondissement le 11 décembre 2012, puis révisée le 13 juin 2016. Cette nouvelle version vise l'amélioration et la simplification des processus de collaboration pour une meilleure compréhension et opérationnalisation de la Politique ainsi que l'harmonisation des pratiques envers l'ensemble des organismes, indépendamment de leur secteur d'activités respectif, et finalement, l'optimisation des ressources humaines, matérielles et financières de l'Arrondissement. Rappelons que ces trois dernières années, l'Arrondissement a distribué près de 6 M$ aux organismes reconnus pour les aider dans leur mission de service à la population.

Dans la même séance et dans le cadre de cette même Politique, le Conseil a accordé une contribution financière de 500 $ à la Ligue de tennis de Montréal-Nord pour les Méritas 2023 qui aura lieu le 13 octobre 2023 ainsi qu'une contribution de 5000 $ à l'AQDR pour les Olympiades des aînés, qui ont eu lieu 10 août 2023, et la Kermesse des aînés de Montréal-Nord, qui a eu lieu le 24 août 2023.

Aménagement d'une place publique sur la rue de Charleroi

Le Conseil a autorisé un financement de 268 236 $ en provenance du Programme de réfection et verdissement des parcs locaux de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat d'aménagement d'une place publique sur la rue de Charleroi. Cette place se voudra une oasis de verdure et un lieu de rassemblement qui viendra dynamiser et embellir cette artère commerciale importante de Montréal-Nord.

Pour l'accessibilité universelle

Le Conseil a modifié le financement du projet de la construction d'une rampe d'accès pour l'accessibilité universelle au pavillon Henri-Bourassa afin de tenir compte du financement obtenu dans le cadre du Programme d'accessibilité universelle. Rappelons que l'Arrondissement avait octroyé un montant de 337 186 $ pour ce projet. La dépense étant admissible au Programme d'accessibilité universelle, il sera financé à 80 % du montant net , soit 246 316 $.

Pour le développement économique

Le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande de financement auprès du Service du développement économique de la Ville de Montréal dans le cadre du Programme de soutien aux artères commerciales hors Société de développement commercial (SDC). Ce programme qui vise les années 2023 à 2025 a pour objectif la dynamisation des artères commerciales situées hors d'un district dans lequel une SDC a compétence. À travers ce programme d'un montant global de 2 000 000 $, l'Arrondissement pourrait bénéficier d'un soutien financier de la Ville de Montréal pour un montant maximal de 150 000 $ par secteur commercial afin de financer un ou plusieurs projets pour soutenir et améliorer la vitalité économique de son territoire.

Projection des résultats financiers

Le Conseil a déposé la projection des résultats de l'exercice financier 2023 en date du 30 juin 2023 ainsi que les résultats de l'état des revenus et des dépenses réelles au 30 juin 2023 comparé à ceux du 30 juin 2022. Aucun dépassement ou déficit n'est anticipé pour l'exercice 2023. En tenant compte des résultats à ce jour, au 30 juin 2023, il est estimé que l'équilibre budgétaire sera atteint si aucun événement majeur ne vient affecter le déroulement des opérations à venir.

En vertu des dispositions législatives s'appliquant à la Ville de Montréal, le directeur des services administratifs doit déposer ces deux états financiers lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement précédent la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté.

