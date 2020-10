Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 5 octobre

MONTRÉAL-NORD, QC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 5 octobre. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

Pour un arrondissement plus vert et convivial

Le conseil a approuvé un projet d'entente modifié à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et le Centre de services scolaire de la pointe de l'île (CSSPÎ), concernant l'utilisation à des fins municipales de certains terrains et du mur d'un bâtiment appartenant au CSSPÎ ainsi que l'utilisation de certains terrains appartenant à la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement par le CSSPÎ. Cette entente permettra l'aménagement d'espaces verts, d'espaces publics ou de lieux de rencontre et permettra la réduction des îlots de chaleur.

Pour une utilisation sécuritaire des installations partagées

Le conseil a approuvé un projet d'entente modifié à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord, et le Centre de services scolaire English-Montréal (CSSEM), visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux en période de COVID afin de respecter les exigences sanitaires dans le but de pouvoir accueillir les citoyens dans des conditions optimales.

La priorité à la jeunesse de Montréal-Nord

Geste majeur en faveur de la jeunesse, le conseil a approuvé le projet d'entente de collaboration 2020-2023 à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Secrétariat à la jeunesse du Québec, l'arrondissement et la Table de quartier de Montréal-Nord pour la réalisation du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse. Cette entente vise à appuyer la coordination des actions spécifiques visant les jeunes de 0 à 29 ans et leurs familles en vue de l'atteinte des objectifs du plan. La coordination de ces actions est essentielle pour maximiser les effets et l'impact des projets dans le milieu.

Des gestes pour nos aînés

Le conseil a accordé une contribution financière de 5 100 $ aux 14 clubs d'âge d'or reconnus par l'arrondissement pour l'année 2020. La subvention est de 3 $ par participant régulier de 18 ans et plus. Les clubs de l'Âge d'or recevant une subvention contribuent par leurs missions, à l'amélioration du cadre de vie des aînés de l'arrondissement. Ces organismes offrent des programmes d'activités récréatives structurés, différents de ceux offerts en régie par l'arrondissement, destinés aux aînés de toutes origines; complétant ainsi l'offre de services par des voyages culturels, colloques, jeux de société, ou autres.

Le conseil a aussi autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), pour la construction d'aires de repos (Au belvédère du repos) situées au parc Aimé-Léonard. Le conseil a également confirmé la participation de l'arrondissement au financement du projet.

Le conseil a approuvé la reconnaissance et le soutien de l'organisme Club de l'âge d'or Sainte-Colette, à titre de partenaire de mission complémentaire, de septembre 2020 à septembre 2023. Le Club de l'âge d'or Ste-Colette a pour mission de maintenir une bonne qualité de vie aux aînés de 55 ans et plus de l'arrondissement de Montréal-Nord en leur offrant de participer à certaines activités de loisirs.

