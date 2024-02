Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 5 février

MONTRÉAL-NORD, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 5 février.

En début de séance, à l'occasion du Mois de l'Histoire des Noirs, les membres du Conseil ont rendu hommage à une importante figure afro-descendante de Montréal-Nord, Madame Micheline Cantave, directrice du Centre des femmes interculturel Claire. Cet organisme communautaire, à l'écoute des femmes en difficulté, travaille notamment à l'intégration des femmes immigrantes. Madame Cantave est co-fondatrice du Bureau de la communauté Haïtienne de Montréal et a aussi été coordonnatrice à la maison des jeunes L'ouverture et enseignante en francisation et intervenante à Halte-Femme. Œuvrant à Montréal-Nord depuis de nombreuses années, le Conseil a tenu à souligner son engagement exemplaire auprès de la population tout en mentionnant à quel point elle est une inspiration pour tous et toutes.

Pour un milieu de travail sain et inclusif

L'Arrondissement de Montréal-Nord est fier d'être le premier à avoir adopté, en avril dernier, un plan d'action équité-diversité-inclusion. À la séance du conseil d'hier les membres ont approuvé et déposé le bilan 2023 du Plan pour l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) 2023-2025 de l'Arrondissement.

Ce bilan fait état d'une centaine d'actions qui ont été posées, prioritairement en matière d'accueil et d'intégration, afin de garantir un environnement de travail équitable et inclusif pour tous les membres de son personnel.

Rénovation du chalet du parc Saint-Laurent

L'Arrondissement désire offrir à la population des infrastructures et des espaces verts de qualité. Le chalet du parc Saint-Laurent a été construit en 1970 et il a, depuis, subi très peu de rénovations. Il est maintenant vétuste et désuet. Le projet vise donc à le refaire en entier, à l'exception des éléments structuraux. Un aménagement paysager sera réalisé et une enseigne sur socle sera ajoutée pour mieux afficher le bâtiment.

Ce site d'activités de socialisation, culturelles et de loisirs est principalement à l'intention des jeunes et favorise le développement de liens sociaux et intergénérationnels dans une perspective d'inclusion et de relations interculturelles harmonieuses. Il abrite les organismes Centre des jeunes L'Escale, La Piaule et Entre Parents, des maillons importants de la vie communautaire de Montréal-Nord.

La sécurité sur les routes, une priorité

L'Arrondissement poursuit le vaste mouvement de sécurisation des déplacements entamé il y a quelques années en adjugeant à Construction Larotek Inc. un contrat pour des travaux de construction des dos d'âne, des avancées de trottoir et des fosses de plantation ainsi que des sections de trottoirs sur diverses rues pour une dépense totale de 1 257 488 $. Ce projet vise notamment à offrir des déplacements plus sécuritaires aux abords des écoles Sainte-Gertrude, Sainte-Colette et Saint-Rémi.

Entretien de nos infrastructures

Le Conseil a adjugé au Groupe Sanyvan Inc. un contrat de nettoyage et de vidange complète des puisards pour une durée de 36 mois à partir du 3 juin 2024 jusqu'au 2 juin 2026.

Il y a, sur le territoire de Montréal-Nord, 6 652 puisards qui collectent les eaux de ruissellement pour les acheminer vers le réseau d'égouts municipal. Au fil du temps, les puisards accumulent des sédiments provenant des eaux de ruissellement qu'ils ont captées. Il est donc nécessaire de les nettoyer périodiquement afin d'éviter, le plus possible, les refoulements, notamment lors de fortes pluies, d'averses subites ou de la fonte de la neige.

La médiation culturelle au service de la population

Le Conseil croit fermement que la médiation peut créer des lieux de rencontre privilégiés entre artistes et citoyens, favorisant ainsi l'échange interpersonnel, l'apprentissage et l'engagement. C'est pourquoi il s'y engage depuis 2010. C'est dans cette mouvance qu'il a autorisé une dépense maximale de 125 861 $ pour la coordination et la mise en œuvre du Plan d'action en médiation culturelle de Montréal-Nord, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclusivement.

De nouveaux équipements sportifs accessible à tous

Conscient de l'importance d'offrir des infrastructures de qualité à la population et conscient de la rareté de celles-ci sur son territoire, le conseil a approuvé un protocole d'entente avec le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île pour l'utilisation, par la population, du nouveau terrain de soccer à construire près de la nouvelle école secondaire - secteur Montréal-Nord, pour une durée de quinze ans. Il a également autorisé une dépense maximale de 1 673 570 $, conditionnellement au financement par la Ville-Centre, pour l'éclairage du terrain.

Soutien à l'Éco-quartier

La transition écologique étant une priorité, le Conseil a accordé une contribution financière de 19 010 $ à Ville en vert, nouvel organisme mandataire du programme Éco-quartier, pour les coûts de location et les frais afférents du local situé au 12 277, boulevard Rolland, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2024.

Il a également accordé à l'organisme une contribution financière de 13 867 $ pour les coûts de location et les frais afférents du local Éco-quartier situé au 10 861 boulevard Pie-IX, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024.

Modification au plan d'urbanisme

Le Conseil a adopté un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'agrandir le secteur de densité 15-07 à même une partie du lot 1 990 029 du cadastre du Québec. En effet, une demande a été déposée par SmartCentres afin d'autoriser la création d'un îlot résidentiel et commercial à l'angle du boulevard Lacordaire et de la rue de Charleroi.

Le projet vise la construction d'un bâtiment de cinq à huit étages sur ce terrain occupé présentement par un stationnement desservant la Place Bourassa. La situation géographique stratégique du projet et son immense potentiel de développement laissent entrevoir une transformation importante du secteur.

Dans ce contexte, l'Arrondissement a entamé un exercice de planification détaillée dans le but de définir une vision, des orientations et des objectifs permettant d'encadrer les futurs développements dans le secteur.

Gestion de la MCC

Le Conseil a accordé un contrat de services de 38 329 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour la gestion des locaux communautaires de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord en 2024. Ce montant couvrira principalement la rémunération de l'agent administratif dont les fonctions principales sont d'assurer un soutien technique aux organismes, aux comités et aux citoyens qui occupent des locaux, de répondre aux demandes de réservation de locaux, de faire la gestion du prêt de matériel et d'accueillir les visiteurs.

