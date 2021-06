Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 28 juin

MONTRÉAL-NORD, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 28 juin. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

Le conseil a débuté la séance en observant une minute de silence en mémoire des 751 sépultures d'enfants qui ont été découvertes sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Marieval en Saskatchewan. « Cette nouvelle bouleversante nous affecte tous comme Canadiens et nous oblige à réfléchir sur notre histoire et sur notre futur pour faire en sorte que plus jamais ce genre de drame se reproduise » de déclarer la mairesse suppléante Chantal Rossi.

En faveur d'un centre sportif à Montréal-Nord

Au cours de cette séance, les élus de l'arrondissement ont demandé formellement au conseil municipal de Montréal de recommander le projet de Centre sportif et récréatif de Montréal-Nord comme projet prioritaire à déposer dans le cadre du programme fédéral Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ceux-ci ont notamment rappelé qu'à Montréal-Nord, le ratio d'équipements par habitant est nettement sous la moyenne des municipalités au Québec et que les besoins sont grandissants.

Un geste pour l'art public

Le conseil a approuvé le choix et l'installation temporaire d'une œuvre d'art public au parc Eusèbe-Ménard dans le cadre du programme AGIR - Animation des espaces publics, du Service du développement économique de la Ville de Montréal. L'œuvre multimédia sera constituée d'un monolithe évoquant la forme d'un gratte-ciel du centre-ville. Elle offrira au visiteur l'opportunité d'entendre paisiblement une version réarrangée de la pièce musicale Rhapsody in Blue de Gershwin.

Pour une collaboration durable et prolifique avec la CDEC

Le conseil a approuvé l'Entente générale de partenariat entre l'arrondissement de Montréal-Nord et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord pour une période de trois ans (2022-2023-2024), avec une option de renouvellement annuel pour les années 2025 et 2026.

Le conseil a par le fait même accordé une contribution financière de 1 282 500 $ sur une période de trois ans (2022-2023-2024), soit 427 500 $ par année, à la CDEC pour le financement de ses activités, avec une option de renouvellement annuel pour les années 2025 et 2026.

Pour l'arrondissement, il est important, après plusieurs années de collaboration fructueuse et bénéfique pour la vitalité économique du territoire, de signer une entente générale de partenariat. Ce nouveau mode de financement stable permettra à la CDEC de mieux relever les défis économiques et de faciliter encore davantage la réalisation du Plan collectif de développement économique de Montréal-Nord 2018-2023.

La jeunesse au cœur des actions de Montréal-Nord

Soucieux de soutenir la jeunesse et d'offrir un milieu de vie paisible et exempt de violence, le conseil a accordé les contributions financières suivantes dans le cadre du Programme de la Ville de Montréal de Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes, pour les années 2021 et 2022:

35 790 $ au Centre des jeunes l'Escale pour le projet Ma Vie en Premier « MVP »;

41 940 $ au Centre des jeunes l'Escale pour le projet Relations Saines et Égalitaires « R.S.E »;

150 405 $ à Événements Hoodstock pour le projet Hoodstock-Travail de milieu,

Ces projets permettront de travailler auprès des jeunes déjà identifiés comme étant à risque de violence.

Un geste pour sauver des arbres

Le conseil a autorisé une dépense supplémentaire de 118 014 $, à titre de contingences, dans le cadre du contrat 1034 pour la construction du pavillon dans le parc Henri-Bourassa. Cette dépense est due à un ajustement de l'implantation originale du bâtiment qui a permis, entre autres, d'éviter la coupe d'une vingtaine d'arbres matures sur le site dans un contexte où l'arrondissement tente, par différents moyens, d'augmenter le nombre d'arbres sur son territoire et de lutter contre le réchauffement climatique.

Préparation de la déconstruction et de la décontamination de l'ancienne fondeuse à neige

Le conseil a adjugé à GBI experts-conseils, pour un montant total de 118 803 $, un contrat pour des services professionnels en ingénierie pour préparer la déconstruction et la décontamination du site de la fondeuse à neige situé au 10600 avenue Bellevois. Le bâtiment construit en 1972 n'est plus en service depuis longtemps et est désaffecté depuis de nombreuses années. Cette dépense est défrayée par la Ville de Montréal.

Un nouveau toit pour la Maison des jeunes l'Ouverture

Le conseil a accordé une contribution financière de 35 000 $, afin de soutenir l'acquisition d'un immeuble pour la Maison des jeunes l'Ouverture. Depuis plus de 35 ans, celle-ci offre aux adolescents de 12 à 17 ans des services et des activités axés principalement sur l'éducation et la réussite scolaire, la prévention de la délinquance juvénile, le développement personnel et la participation à la vie communautaire. Elle est le seul organisme jeunesse sur le territoire de Montréal-Nord à être reconnu comme «Maison de jeunes».

Une aide aux femmes victimes de violence

Le conseil a accordé une contribution financière de 30 404 $ au Centre des femmes Interculturel Claire pour le projet Accompagnement des femmes victimes de violence conjugale dans les démarches policières et judiciaires, dans le cadre du Programme de revitalisation urbaine intégrée de la Ville de Montréal pour l'année 2021. Celui-ci vise à informer et accompagner les femmes à la suite du dépôt d'une plainte.

Du basketball pour les jeunes de Place Normandie

Le conseil a accordé une contribution financière de 928 $ à l'Association de Place Normandie pour l'achat et l'installation de deux paniers de basketball extérieur au bénéfice des jeunes du secteur. L'installation de ces paniers permettra la pratique active de ce sport populaire chez de nombreux jeunes de Place Normandie.

Nomination de M. Abdelhaq Sari à titre de maire suppléant

Le conseil a nommé M. Abdelhaq Sari à titre de maire suppléant pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'à l'assermentation des nouveaux membres du conseil d'arrondissement. Le conseil a également tenu à remercier Mme Chantal Rossi pour son excellent travail durant les six derniers mois.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Daniel Bussières, chef de division, Relations avec les citoyens et communications, [email protected], 514 608-4001

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord