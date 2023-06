Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 27 juin

MONTRÉAL-NORD, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du mardi 27 juin.

En ouverture de séance, les élu.e.s ont d'abord invité les personnes présentes à observer une minute de silence en mémoire d'un Nord-Montréalais d'exception décédé dernièrement, M. Félix St-Elien. Celui-ci a été fondateur du club de soccer Aurore, directeur de l'Association régionale de soccer Concordia, ancien directeur de la Maison des Jeunes l'Ouverture et fondateur du célèbre Tournoi de basket de rue de Montréal-Nord.

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Une fois la séance ouverte, le Conseil a d'entrée de jeu voté une motion appuyant le dépôt d'un projet de mémoire conjoint de l'Arrondissement et de la Table de quartier de Montréal-Nord dans le cadre de la consultation publique organisée par le Gouvernement du Québec en vue d'élaborer le 4e plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Dans ce mémoire, les signataires formulent les cinq demandes suivantes pour la population:

le renforcement des capacités des organismes communautaires locaux,

des services de santé de proximité,

une meilleure sécurité urbaine et cohésion sociale,

l'amélioration du cadre urbain,

le soutien des jeunes vulnérables.

Une SDC pour Montréal-Nord

Le conseil a autorisé la constitution de la société de développement commercial « SDC Montréal-Nord». La création de celle-ci permettra au milieu commercial situé principalement autour du boulevard Pie-IX et de la rue de Charleroi de se démarquer dans un contexte de plus en plus compétitif. Cette constitution permettra notamment de bénéficier d'un financement issu du programme de soutien aux sociétés de développement commercial de la Ville de Montréal, ce qui constitue un atout majeur.

Soutien aux organismes et au milieu communautaire

Au cours de cette séance, les membres du conseil ont accordé un soutien financier d'environ 200 000 $ à plusieurs organismes de l'arrondissement.

Dans le cadre de sa Politique de reconnaissance et de soutien, il a accordé:

2 000 $ aux Fourchettes de l'espoir pour l'activité "Le festival des boulettes";

aux pour l'activité "Le festival des boulettes"; 6 235 $ à l'organisme Artistes en arts visuels du Nord de Montréal (AAVNM) pour le "Symposium des arts 2023" qui aura eu lieu les 26 et 27 août 2023

à l'organisme (AAVNM) pour le "Symposium des arts 2023" qui aura eu lieu les 26 et 27 août 2023 6 000 $ à la Fondation des médecins canado-haïtiens pour l'activité "La foire santé 2023" qui aura lieu le 30 septembre 2023.

Pour que les jeunes du secteur ouest de l'arrondissement puissent bénéficier d'activités axées sur le loisir et le développement de compétences favorisant leur épanouissement et leur intégration harmonieuse à la société:

le Conseil a approuvé la signature d'un bail de trois ans pour la location d'un local destiné à un « espace jeunesse » situé au 3705, rue Monselet à Montréal-Nord pour un montant de

100 373 $.

Pour aider les locataires les plus vulnérables du Nord-Est en offrant un accompagnement aux bénéficiaires du Programme de suppléments de loyers (PSL):

le Conseil a accordé une contribution financière au montant de 46 528 $ pour l'année 2023 à la Table de quartier de Montréal-Nord pour la reconduction du financement du projet de Soutien et d'accompagnement aux locataires du Nord-Est.

Pour lui permettre de réaliser sa mission conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local :

le Conseil a accordé, pour la période 2023-2024, un soutien financier de 31 113 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord pour l'embauche de ressources dédiées à la mobilisation et à la concertation.

Des gestes de plus pour la sécurité aux abords des écoles

Le Conseil d'arrondissement a approuvé la réalisation de projets de sécurisation des déplacements aux abords des écoles Sainte-Gertrude, Saint-Rémi et Sainte-Colette. Dans le cadre du plan d'action Vision zéro du Programme de sécurisation aux abords des écoles, l'Arrondissement:

aménagera 2 saillies drainantes avec avancée de trottoir à l'intersection Perras / Sainte-Gertrude ;

; modifiera la géométrie de la baie de virage à l'intersection Léger / Sainte-Gertrude

aménagera, sur une section du boulevard Sainte-Gertrude :

: une traverse piétonne en milieu de tronçon;



une avancée de trottoir;



un dos d'âne allongé.

Réduction des îlots de chaleur

Le Conseil a adjugé à Arboriculture Dumoulin inc. un contrat pour l'essouchement d'arbres situés sur le domaine public, au montant de 115 256 $. Ce contrat permettra d'accélérer le remplacement des arbres abattus, de favoriser la croissance de la canopée de l'arrondissement et de réduire les îlots de chaleur.

Faits saillants des résultats financiers 2022

Dans un souci de transparence, le conseil a déposé, lors de cette séance, le rapport des faits saillants des résultats financiers de l'Arrondissement au 31 décembre 2022.

On peut notamment constater dans ce rapport que:

l'année financière 2022 s'est soldée avec un surplus de gestion de 532 600 $

4 742 500 $ ont été investis dans des actifs.

L'exercice se caractérise par une saine gestion des fonds publics et relève les défis auxquels fait face l'Arrondissement comme la rétention de la main-d'œuvre et l'entretien des infrastructures.

