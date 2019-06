Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 25 juin 2019

MONTRÉAL-NORD, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du mardi 25 juin.

Octroi de contrats pour le développement des parcs Aimé-Léonard et Henri‑Bourassa

Lors de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement ont convenu d'adjuger les contrats suivants :

2 982 691,33 $ à Axe Construction, plus bas soumissionnaire conforme, pour la construction d'une scène musicale extérieure et l'agrandissement du chalet au parc Aimé-Léonard;

118 636,95 $ à Expertise Sports Design LG, plus bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en architecture de paysage et d'ingénierie en vue de la transformation du terrain de soccer du parc Henri-Bourassa en terrain de football/soccer/minisoccer avec surface synthétique.

Les membres du conseil d'arrondissement ont aussi octroyé un contrat de 45 428,92 $ à CIMCO Réfrigération pour l'entretien mécanique des systèmes de réfrigération des trois arénas de l'arrondissement et de la patinoire Bleu, Blanc, Bouge.

Huit subventions pour la tenue d'activités

Les membres du conseil ont accordé hier les contrats suivants à des organismes pour la tenue d'activités culturelles, sportives et de loisir sur le territoire de l'arrondissement :

141 620 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour la reconduction du projet «Programmation des activités, secteur jeunesse, secteur mobilisation, pôle d'action du samedi»;

7 900 $ à la Société Culture et Traditions Québécoises de Montréal-Nord pour la « Fête nationale du Québec - volet familial 2019 »;

7 000 $ au Programme Horizon Jeunesse (en partenariat avec le Centre des jeunes L'Escale et Entre Parents de Montréal-Nord) pour la « Fiesta familiale », qui s'est déroulé le 1er juin 2019, au Parc Sauvé;

5 000 $ à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR section Montréal-Nord);

3 000 $ pour la tenue de l'événement « Les olympiades des aînés 2019 » qui aura lieu le 15 août au parc Gouin;



2 000 $ pour la tenue de l'événement « Kermesse » qui aura lieu le 22 août au parc Eusèbe-Ménard ;

5 000 $ au Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord (en partenariat avec la Fondation des médecins Canado-Haïtiens) pour la « Foire santé de Montréal-Nord » qui aura lieu le samedi 28 septembre 2019 au Centre de loisirs de Montréal-Nord;

5 000 $ à la Maison des jeunes l'Ouverture pour la 27 e édition du « Tournoi basket de rue » qui aura lieu du 7 au 11 août 2019 au parc Le Carignan ;

édition du « Tournoi basket de rue » qui aura lieu du 7 au 11 août 2019 au parc ; 5 000 $ au Congrès national des Italo-Canadiens, région du Québec pour les activités qui auront lieu le 10 août 2019 au parc Aimé-Léonard, dans le cadre de la Semaine italienne de Montréal 2019 ;

1 500 $ au Carrefour des retraités de Montréal-Nord pour le projet « Tous en action 50 ans et plus » qui commencera à l'automne 2019 à la Résidence Aimé-Léonard, aux Habitations Manoir Gouin et au Carrefour des retraités de Montréal-Nord.

Un nouveau point de service pour Éconord

La Coop de solidarité Éconord a reçu hier 39 191,16 $ destinés à couvrir les coûts de location et autres frais afférents du local de l'écoquartier situé sur le boulevard Pie-IX, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

L'organisme a aussi reçu 86 828 $ pour les frais de location d'un nouveau local dans le Nord-Est au 12 277, boulevard Rolland, pour une période de trois ans, ainsi que pour la tenue d'activités de sensibilisation environnementale. Les citoyens du Nord-Est pourront désormais profiter d'un point de service beaucoup plus près de chez eux pour aller porter leurs équipements électroniques désuets.

Report des travaux de réaménagement du parc Jules-Verne

Parce que la soumission qui a été déposée dans le cadre de l'appel d'offres 1051 pour le réaménagement du parc-école Jules-Verne était beaucoup trop élevée par rapport à l'estimation préalable, les membres du conseil ont décidé de rejeter cette soumission.

Les travaux qui étaient prévus dans ce parc sont donc reportés jusqu'à ce que l'arrondissement réussisse à accorder le contrat à des coûts raisonnables.

Une nouvelle tour de 243 logements sur le boulevard Gouin

Le conseil d'arrondissement a adopté une résolution afin de permettre la réalisation de la phase 3 du projet intégré «Rive Gouin», soit la construction d'un immeuble résidentiel de 20 étages et 243 unités d'habitation sur le boulevard Gouin, à proximité de l'avenue Mère-Anselme.

L'implantation du bâtiment en « L » proposée par le promoteur favorise la préservation de la vue sur la rivière des Prairies et vise à consolider le lien entre le boulevard Gouin et le projet grâce à l'introduction d'un basilaire et des terrasses au niveau du rez‑de‑chaussée.

Des services améliorés à la DAUSE

Afin d'optimiser la gamme de services offerts aux citoyens par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE), une nouvelle structure sera mise en place au sein des divisions et prendra effet à compter du 26 juin 2019.

Ces nouvelles mesures prévoient notamment l'ajout d'un poste temporaire pour trois ans d'agent de recherche afin de soutenir le travail en développement économique et la création de quatre postes permanents suivants :

agent(e) du cadre bâti

inspecteur du cadre bâti, à la Division des permis et inspections

secrétaire d'unité administrative

architecte à la division des services techniques

