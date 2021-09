Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 21 septembre

MONTRÉAL-NORD, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du mardi 21 septembre. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

Comme il s'agissait de la dernière séance avant les élections, le conseil en a profité pour dresser un bilan de ses actions en matière d'aménagement urbain, d'action communautaire, d'environnement, de sécurité, d'économie ainsi que de culture et de loisirs. Une pensée toute spéciale a été adressée aux partenaires communautaires ainsi qu'aux employés de l'arrondissement pour leur travail au cours de ce mandat. Les membres du conseil ont également tous remercié à tour de rôle leurs concitoyens de manière bien personnelle et sentie.

Lutte contre la violence

Le conseil a accordé une contribution financière de 19 596 $ au Centre des femmes Interculturel Claire pour le projet "À cœur ouvert", pour l'année 2021, dans le cadre du Programme de revitalisation urbaine intégrée de la Ville de Montréal. Ce projet permet d'intervenir directement auprès des hommes aux prises avec des problèmes de violence, de détresse psychologique ou vivant des difficultés. En intervenant auprès des hommes violents et en les référant à des ressources d'aide appropriées, le projet contribue à la protection des familles et à la sécurité des femmes et de leurs enfants.

Le conseil a aussi accordé une contribution financière de 70 020 $ pour l'année 2021 à la Clinique Juridique de Montréal-Nord pour le projet "Service d'accompagnement aux jeunes judiciarisés (S.A.J.J.)", dans le cadre du Programme de la Ville de Montréal de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes.

Des activités pour nos aînés

Le conseil a accordé, comme chaque année, une contribution financière de 5 550 $ aux 13 comités des loisirs des résidences d'habitation pour aînés de Montréal-Nord pour l'année 2021. Le conseil a aussi accordé une contribution financière de 4 850 $ aux 13 clubs de l'Âge d'or reconnus par l'arrondissement pour l'année 2021, en plus d'une autre contribution financière de 1 300 $ aux Loisirs Sainte-Gertrude pour l'année 2021.

Des espaces verts pour tous

Le conseil a approuvé l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Guy L'Archevêque pour une somme totale de 250 000 $ pour l'expropriation d'un lot situé entre les avenues Pigeon et l'Archevêque, près de la rivière des Prairies. Cette transaction permettra l'aménagement d'un espace vert public supplémentaire à proximité de la piste cyclable qui longe les berges au bénéfice des nombreux promeneurs et sportifs qui circulent dans cet endroit magnifique.

Le conseil est également heureux d'annoncer la conclusion du dossier d'expropriation du lot numéro 5 845 516 du cadastre du Québec pour une somme de 433 000 $. Celle-ci a permis d'agrandir le parc entourant la maison Brignon-dit-Lapierre, un joyau patrimonial de Montréal-Nord. Dans le contexte où l'arrondissement compte l'indice de parc le plus bas de Montréal, cette offre additionnelle d'espace vert est certainement une excellente nouvelle pour tous. Un premier versement de 269 500,00$ ayant déjà été fait en 2017, un solde de 230 033,19 $ est à payer.

Un pas de plus vers une nouvelle école secondaire à Montréal-Nord

Le conseil a déposé le procès-verbal de consultation écrite et adopté la résolution PP-048 afin de permettre la construction d'une nouvelle école secondaire et l'aménagement d'un terrain de jeu à l'angle des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis.

Investissement dans la sécurité des déplacements

Le conseil a adjugé à la compagnie Construction Larotek Inc., un contrat pour des travaux de réaménagement géométrique à l'intersection du boulevard Léger et de la rue de Séville de même que vis-à-vis du 12004, boulevard Rolland, pour une dépense totale de 299 579 $. Les travaux visent la sécurisation de ces intersections et consistent principalement en la reconstruction de sections de trottoirs, de saillies, de fosses de plantation, ainsi qu'au marquage de la traverse piétonne. Ce contrat comprend également des travaux de réparation et de remplacement des services publics de la Ville présents dans les limites du chantier.

