Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 13 décembre

MONTRÉAL-NORD, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 13 décembre. Le public a transmis ses questions avant la séance et y a assisté par webdiffusion.

En début de cette dernière séance de l'année, les élus ont profité de l'occasion pour souhaiter de joyeuses Fêtes à toute la population et y sont allés d'un appel à encourager les commerçants locaux et à profiter des services de raccompagnement de Nez Rouge lors de ces célébrations.

La lecture pour tous!

Le conseil a octroyé à l'entreprise Castor et Pollux un contrat de services pour la réalisation de l'aménagement paysager du projet pilote de « Biblioconteneur » au parc Le Carignan, pour un montant maximal de 139 999 $. Cet organisme s'occupera de la construction de mobilier accessible universellement à partir du parc, de l'installation d'un toit vert, de travaux horticoles, de signalétique et d'éclairage pour ce projet de bibliothèque en plein air. De plus, il mènera un atelier d'art mural avec les organismes et citoyens du quartier afin de réaliser une œuvre sur l'extérieur de la structure. Le choix du site s'est porté sur le parc le Carignan pour dynamiser le Corridor vert des 5 écoles, soutenir la persévérance scolaire et renforcer les partenariats avec l'école Le Carignan.

Financement pour des activités de sports

Le conseil a accordé des contributions financières pour l'année 2022, totalisant la somme de 122 810 $, aux organismes sportifs de Montréal-Nord suivants : 50 630 $ au Club de natation, 27 630 $ au Club de soccer 17 790 $ au Club de gymnastique Gymkhana, 12 360 $ au Club de basketball et 14 400 $ au Baseball mineur. Ce financement est accordé selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de Montréal-Nord.

Du soutien au développement du Nord-Est

Le conseil a accordé une contribution financière de 50 001 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord pour l'embauche d'une ressource dédiée à la mise en œuvre des activités du Plan d'aménagement du Nord-Est. Ce projet s'inscrit dans la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est de l'arrondissement. Ce nouvel agent terrain travaillera en collaboration avec le chargé d'urbanisme participatif afin de consolider le volet mobilisation citoyenne prévu aux activités du plan.

Revitalisation des artères commerciales

Le conseil a accordé une contribution financière de 27 000 $ à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord, pour la réalisation d'une étude de positionnement économique pour les rues de Charleroi, Monselet et Fleury. La pandémie a produit des changements au niveau des habitudes de consommation sur ces artères commerciales et il est primordial de se doter d'une vision de positionnement économique claire et fédératrice avant de procéder au réaménagement souhaité.

Déneigement solidaire

Le conseil a accordé une contribution financière de 12 000 $ au Centre des jeunes l'Escale pour la réalisation du projet Brigade neige destiné aux aînés ou aux personnes avec des limitations physiques pour la période du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022. Cette brigade sera composée essentiellement de jeunes nord-montréalais de 15 à 25 ans. La clientèle de ce service, qui entame sa troisième saison, sera recrutée en collaboration avec le CLSC de Montréal-Nord, le CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal et d'autres organismes nord-montréalais selon les besoins. L'éligibilité des citoyens à mobilité réduite ou des aînés sera déterminée par le CLSC de Montréal-Nord.

35 ans au service de la population

Le conseil a entériné une contribution financière de 350 $ au Centre d'activités pour le maintien de l'équilibre émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉÉ) pour son 35e anniversaire de fondation qui s'est déroulé le 7 décembre dernier. À titre de groupe d'entraide par et pour les personnes vivant un problème de santé mentale, CAMÉÉ offre un lieu pour apprivoiser leurs peurs et leur souffrance et se donner des moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie.

Sécurité dans les déplacements

Le conseil d'arrondissement a offert au conseil municipal de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux visant les intersections surélevées sur la rue de Charleroi, à l'angle de la rue Éthier ainsi qu'à l'angle de la rue Balzac, un secteur où l'on retrouve trois écoles primaires. Ces travaux font partie du Plan d'action Vision Zéro inclus dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ).

Le conseil a aussi autorisé la création d'un poste temporaire d'inspecteur circulation et stationnement à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises afin de répondre aux besoins croissants de l'arrondissement en matière d'apaisement de la circulation.

Reconnaissance d'organismes

Le conseil a reconduit la reconnaissance et le soutien des organismes suivants : Évolu-Jeunes 19-30 ans, à titre de partenaire de mission partagée, Pétales Québec et le Centre d'activités pour le maintien et l'équilibre émotionnel (CAMÉÉ) à titre de partenaire privé, pour la période de décembre 2021 à décembre 2022.

Le conseil a également approuvé la reconnaissance et le soutien de l'organisme pour l'Intégration, la Citoyenneté et l'Inclusion de Montréal-Nord (ICI), à titre de partenaire de mission partagée, pour la période de décembre 2021 à décembre 2022.

